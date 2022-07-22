正論：安安佳佳皆長眠　香港亂局有誰憐

本港近期噩耗不斷，相伴港人多年的大熊貓「安安」昨日與世長辭，市民無不聞之惋惜。大熊貓「安安」與「佳佳」於1999年赴港，長居海洋公園；牠們的名字寓意香港「安」定繁榮、迭創「佳」績，諷刺的是，這一切彷彿陪伴「安安」「佳佳」，一同離港人遠去。上屆政府苛政猛於虎，以致本港社會動盪、經濟衰退、民不聊生；新一屆政府至今尚未糾正錯誤，反而延續上屆政策，使到香港遲遲未能復甦。民心不穩，又何談安定繁榮呢？君不見離港移民人數屢創新高，乃港府怠政種下的惡果，也是港人以行動投下的不信任票。

或許冥冥中自有天數！回歸25年以來，縱然歷屆政府碌碌無為，港人憑着「獅子山」精神，拚命跨越金融風暴、沙士等難關，推動本港社會經濟緩步前進。然而，「佳佳」於2016年去世後，香港再也談不上「迭創佳績」，甚至各方面皆開始走下坡。隨之而來的，便是2019年的一場驚世暴動，以及至今尚未平息的世紀疫災。在天災人禍夾擊下，港人奮力掙扎求存，奈何上屆政府仿似要奪去市民最後一根救命稻草，祭出各式各樣「無厘頭」兼夾成效低的防疫辣招，諸如驗污水以圍封強檢等，又不論長者小孩，「一刀切」強迫港人接種疫苗，終於把港人壓垮；各行各業紛紛出現倒閉潮、裁員潮，老字號關門大吉、市民心淡移民，引以為傲的強勁經濟不再復見，只有病毒始終長駐停留。

類似慘況並非香港獨有，然而隨着疫苗、藥物相繼面世，病毒威脅大減，世界各國陸續解封開關，謀求經濟復甦；奈何港府優柔寡斷，面對市民乃至專家學者不斷進諫，依然舉棋不定，既不爭取與內地通關，也不願與世界接軌，使香港淪為孤島，扼殺了一切能推動本港復甦的希望。換屆後，市民無不期盼現屆港府能糾正上屆的施政失誤，扭轉本港頹勢；然而，新一屆政府首項倡議，居然是用意不明、陷阱處處的紅黃碼，不但叫人大失所望，更造就「明明綠燈，轉眼變成紅燈」一句歌詞，唱到街知巷聞，成為港人自嘲的寫照。

除了防疫進退失據，另一項令人不安的當數治安問題！黑暴退去，滋事分子在國安法實施後，早已鳥獸散；奈何黑社會乘勢而起，販毒、聚眾鬧事、槍擊、非法追債等無日無之；奉公守法的市民三餐不繼，目無法紀的黑社會卻財源滾滾，甚至連假難民、南亞兵團也橫行無忌，弄得社會永無寧日，市民惶惶不可終日。黑社會的囂張跋扈，既反映警方辦案不力，也凸顯出「保護傘」問題嚴重。轟動社會的案件不是調查緩慢，最終不了了之；就是倉促起訴，搜證不足以致敗訴；更甚者，「表證成立、罪名不成立」的例子也比比皆是。

最新一宗令人摸不着頭腦的判決，牽涉西貢相思灣村土地亂象；有人於綠化地帶上違法建路，涉事公司早已被規劃署票控及罰款，然而當涉事公司因未復原有關地段而再被控時，法官以控方呈堂的地界索引可能存有誤差，疑點利益歸於被告為由，裁定涉事公司罪名不成立，引起各界嘩然！多位議員批評，當局控告涉案人士時未有「做足功課」，促請盡快上訴以彰顯公義。諸多離奇荒誕的判決一再於香港上演，難免讓人產生懷疑，究竟是有邪魔妖道亂港，抑或司法體系早已崩壞？

司法體系惹人詬病，是市民對香港失去信心的主因！市民眼見一再有不法分子成功脫罪，自然會失去安全感，認定本港執法、司法系統難以保障其生命財產；民心不穩，何談「安定」呢？再加上教育體系敗績連連，黃師當道，學生充當暴徒；環境衞生每況愈下，污水亂排老鼠橫行；土地供應不足，建屋滯後，公屋輪候冊愈來愈厚，港人甚至連一個「家」亦求不得，何談「繁榮」呢？「安安」的離去固然教港人心酸，但「安定繁榮」的離去，才教港人心痛欲絕。

縱然正值盛夏，但距離立秋已不足一個月時間；在古代，中國人素有「秋決」的傳統，倘若現屆港府施政依然欲斷不斷、拖泥帶水，不及時糾正亂象，想必港人也難逃「秋決」命運。距離「人月兩團圓」的中秋節也僅僅剩下一個多月，「安安」「佳佳」固然可在天上團聚，那港人呢？所謂「月到中秋分外明」，但本港現時恍如烏雲蓋頂，屆時真的可以撥開雲霧見明月嗎？不少港人寧願相信「外國的月亮特別圓」，選擇移民離開，留下的市民也只有坦然面對一途；幾家歡樂幾家愁，港府懂嗎？