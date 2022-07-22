世界視線：拜登訪沙無結果　普京赴伊底氣足

美國總統拜登早前訪問中東，聲言要幫以色列打擊伊朗，結果遭到阿聯酋和沙特阿拉伯拒絕；要求沙特增產石油也是空手而回，油價不降反升。相反，普京後發制人，與伊朗總統萊希及土耳其總統埃爾多安舉行三邊峰會，卻達成了與伊朗雙邊經貿的本幣結算，與土方亦在黑海糧食運輸、敍利亞和平進程等一系列問題上取得了進展。

這意味着普京至少在短期內，穩住了波斯灣及黑海出海口兩個戰略要地的局勢。他現在可以回過頭來，專注於解決烏克蘭戰局。普京在參加三邊峰會前，曾向烏克蘭發出和談信號，表示愈快談就愈容易達成協議。但在峰會結束後，他的口風有所改變。被問及是否可能與烏克蘭總統澤連斯基會面時，他沒有正面回答，但指克宮沒有看到基輔有談和意願，暗指烏方正在錯失談判機會。

他提及俄烏在3月達成初步和平協議時說：「最終結果取決於各方是否願意執行已達成的協議，今天，我們看到基輔當局沒有這樣的想法。」雖然俄烏兩軍在戰爭上的攻勢近期稍緩，但俄羅斯對歐美的經濟戰卻開始升級。俄方以維修管道為由，一度暫停了北溪1號天然氣管道的運作，使得歐洲在入冬前陷入被「斷氣」的危險，也令當中的德國坐立不安。

歐盟成員國本來期望在夏秋之際加緊儲備天然氣庫存，但歐盟委員會的評估報告指出，有關工作的進展並不順利。如果歐盟不能及時減少能源消耗，至11月的庫存量將會跌至65%，不足以捱過冬季。事實上，歐盟經濟火車頭德國已經開始動用冬季儲備，如果情況進一步惡化，工業生產就會停頓，令德國陷入經濟衰退，整個歐洲都會受到波及。

在歐亞大國中，普京確保了與中國、印度、伊朗和土耳其的交往，現在有足夠的底氣等待寒冬到來。雖然歐美媒體大肆報道斯里蘭卡等發展中國家的金融風暴，但歐洲自身的情況不容樂觀。意大利正成為首個陷入債務危機的歐盟國家，總理德拉吉請辭加劇了金融動盪，並可能波及整個歐盟。俄軍同時在烏東地區展開休整，克里姆林宮將坐看歐洲在冰天雪地中掙扎，到時烏克蘭就只剩孤軍抵抗。