在美元加息衝擊下，港元一如其他的貨幣，面對着資金外流，匯率下跌的壓力。香港不實行浮動匯率制，港元沒有即時貶值。在聯繫匯率的體制下，香港的代價是政府要用美元外匯購入港元，以支撐固定的7.85元的兌換保證。購入港元的結果是香港銀行體系結餘額減少。

香港有4,500億美元儲備，每發行一元港幣，都有相應的美元儲備，近期為維護匯率，只用了不足200億美元入市。港元貨幣的基礎儲備還有2,000多億美元，壓力不大。以香港總的外匯儲備，背後還有中央政府的龐大外匯儲備可作支援，港元匯率是可守和難以攻破。貨幣市場上的攻防戰，關鍵是外方攻擊的有多少港幣可動用，也即是可發動多少港元資產出售套現來離開香港的金融體系。美國與香港就美元與港元的利息差距是牽動港元資產變賣的原因。但這個原因包含巨大的市場心理預期。在市場信心大壞時，港元資產會被蜂擁變賣，用以兌換美元。但信心強時，利息差距不足以帶動大量資金脫離港元。

以現時國際金融形勢來看，美國利息高，美元匯率也高。可是美通脹高企，相對歐元等這樣的通脹不高。但相對港元、人民幣，美國便是高通脹。高通脹意味購買力的下跌，美元現時匯率高抵銷不了購買力的減少。外資流入美元，若局限於金融資產，進不了實質經濟，不可能抑制通脹，反而會助長物價上升。高通脹促使高利息，高利息抑止不了高通脹。結果早晚是美元貶值，美元的高息可打垮通脹壓力大的外國經濟及它們的貨幣，卻觸動不了低通脹經濟實力強橫的國家如中國。香港倚仗中國內地，本身外匯儲備雄厚，外來勢力可衝擊聯繫匯率於一時，相信是無以為繼，搖動不了香港的金融。香港國際收支勝於阿根廷，因此未必需如1998年提高利率來抵抗。

朋友一直主張香港減外匯儲備，免外匯資源被用作支持國際的金融資本。儲備的收益不高，在當前國際經濟與政治大動盪時期，外匯儲備應更多地投資在本地和其他地方的實體經濟，不要去跟從美國金融資本的炒賣投機，而最後被泡沫化歸於大虧損。美元高企，聯繫匯率把港元與之掛鈎，應可趁美元未貶值之前的購買力，進行前瞻性的實體經濟投資，開始倣效新加坡等主權基金的投資戰略，減少金融投資的比重和連帶的風險。