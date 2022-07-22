新任律政司司長定了調子後，律政司副司長接受媒體訪問時聲稱，他的主要工作首先將會加強法治，加強對《中華人民共和國憲法》、《基本法》和國家安全方面的宣傳教育。他說，希望能利用從政經驗，把法律理念「深入淺出」、「化繁為簡」，令老百姓都可明白法律與生活息息相關，自覺接受法治教育。他又說，律政司將會積極參與製作教學材料，以及培訓各界「導師」，希望透過導師教導市民自學的形式，讓市民認識守法意識和正確的法治原則。

這番話非常正確。加強法治，加強對《憲法》、《基本法》和國家安全方面的教育，在任何時候都是必須的，完全正確的，這是律政司的履職盡責。然而，現在的問題是，香港要加強法治，要做好宣傳和教育，首先和必須是從律政司內部做好。

誰都知道，香港法治這些年之所以受到損害，《憲法》、《基本法》和國家安全方面的宣傳、教育工作嚴重不足，甚至執行情況出現偏差，首先是律政司和香港司法界內部出了問題。要解決這些問題，律政司必須「刀口向內」，通過整頓、改革和自身教育清理內部問題。然而，我們看不到律政司的新班子有這方面的打算，而是一副教師爺的架子，要先向百姓「說教」，並以此掩蓋問題。

這不奇怪，新任律政司司長早已封住了檢討自身問題的大門，而且把問題賴給外界，賴給「過去不少人對香港法治有誤會及刻意抹黑」。這樣的態度，他們能「加強法治」？能宣傳教育好《憲法》、《基本法》和國家安全的工作？這不會是在糊弄中央和香港市民吧？

香港律政司的工作要做好，要跟上形勢，首先要解決自身的嚴重問題：一是全體司法人員要樹立國家意識、對國效忠；二是要迅速清除殖民文化，消除戀殖心態；三是要在思想上和美英西方劃清界線，莫再充當某些勢力的保護傘，能夠真正做到秉公執法。