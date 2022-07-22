美國總統拜登剛剛結束中東之旅，俄羅斯總統普京隨即接踵而至，但不同的是，前者幾乎一無所獲，後者則是志得意滿。俄羅斯和伊朗宣布加強合作，雙方貿易最終將完全放棄以美元結算，如果說這等於為美元霸權敲響喪鐘，一點也不誇張。俄伊聯手拋棄美元，為全球樹立一個樣辦，勢必引發連鎖反應，加速各國去美元化步伐。

敵人的敵人就是朋友。俄伊同樣受到美國極限制裁，也同樣被剔出SWIFT全球結算系統，雙方有共同的敵人，也有共同的利益，加強合作是順理成章的事。去年雙方貿易額增長了81%，今年頭幾個月又增長了31%，可見勢頭甚猛，美國的制裁打壓反而促使俄伊愈走愈近。最重要的是，兩國早已部署去美元化，一方面清空美元資產，一方面積極開發替代金融支付系統，有效化解了美國的制裁壓力。君不見，俄羅斯要求不友好國家必須以盧布結算天然氣交易，美歐無從拒絕，不得不乖乖就範。印度依樣畫葫蘆，同樣要求進出口貿易一律改用本國貨幣盧比結算，無異對美元再踩一腳，老美恨得牙癢癢，卻無可奈何。

中國又有甚麼動作？作為世界第一貿易大國兼擁有最多外匯儲備的國家，中國已連續6個月減持美債，目前持債規模已跌破萬億美元，看樣子減持行動還會繼續，務必使外匯組合多樣化，而不再鍾情於美債。畢竟中美博弈愈演愈烈，面對美方蠻不講理的打壓，中方沒有任何理由繼續持有大量美元資產。尤其是看到美國不擇手段對付俄羅斯，連私人財產也被沒收，中國不得不未雨綢繆。

顯而易見，去美元化已成為不可逆轉的世界潮流。儘管美元霸權暫時仍難以撼動，目前美元更由於進入加息周期而呈現強勢，但好景不常，隨着各國逐漸捨棄美元資產，美元強勢恐怕維持不了多久，美元霸權也終有一天瓦解。而這正是美國自己造成，長期量化寬鬆政策本已嚴重透支美元信用，加上華府動不動就利用金融霸權制裁別國，更是自毀根基。

無可否認，以美國雄厚的綜合實力，如果自己不瞎折騰，其他國家確實很難威脅其霸權地位。偏偏這些年華府政客們走火入魔，到處惹是生非，搞得天下大亂的同時，本身也遭反噬。如今連中東國家也不買美國的帳，中國和俄羅斯更是早就不吃這一套，老美還有多少能耐？