香港爆發移民潮已是不爭的事實，而且絡繹於途仍未見頂，並不是高官把頭埋在沙堆便能否認。尤其是英國頻頻出招搶人，既有「BNO 5+1」，復推「高潛質人士」工作簽證等，由於移民門檻降低，一些原本不走的也坐言起行。筆者一位認識逾20年的老友今年初申請移民英國，暑假過後便舉家離港，令人好不唏噓。

說好不唏噓，是因為筆者這位朋友可算是香港中產的典型，也是一個社會的中流砥柱。她在香港土生土長，在一間奶品公司工作，丈夫則是建材公司的推銷員，育有兩名年幼子女，早就有自置物業，也有工人，生活雖不算富裕，但總算無憂。要是繼續留在香港，肯定能過上穩定而舒適的生活。然而，他們寧願放棄香港所有，辭職賣樓投向一個完全未知的世界，甚至明言到了英國必須從低做起「捱世界」，當中到底為了甚麼，值得執政者反思。

這年來，像筆者朋友般匆匆移民英國的港人不在少數，出走的大都是香港社會的中產階層。中產階層是建立一個穩定社會的最大群體，這群體一旦出現斷層，對社會發展影響極大。奇怪的是，至今未見港府針對挽留人才提出具體辦法，甚至連發放5,000元電子消費券也要「懲罰」移民港人，這除了將某些港人進一步往外推，根本沒有絲毫好處。

道不同不相為謀。站在執政者的角度看，或許讓這些心懷「異心」的港人離開，才是消除執政阻力、專注發展的好方法，何況內地多的是人，引入內地人才填補缺口，可謂輕而易舉。可悲的是，這些離開的人一樣有為香港付出過、打拚過，他們並不是毫無貢獻，相反，這些人本來都以香港為家、植根香港，現在卻毫不留戀。走吓一個又一個，還如何叫人相信香港幾好都有？