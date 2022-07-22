美國的反華政客總是閒不下來，近日又有新點子，說在8月份，眾議院議長佩洛西可能會率團訪問台灣。如果當真成行，便是對「一個中國」原則的嚴重挑釁。

北京應該對佩洛西之行，予以有力還擊，而還擊的方法有很多，大致可以分為上、中、下三策，愈是高明的策略，就愈應該保持含糊，讓對手留下想像空間，卻又摸不清你會從哪一路出招。

上策是由北京外交部發言人，敬告台灣當局，如果堅持邀請佩洛西往訪，她的飛機降落之後，「寶島的天空從此不會再有平靜」。上句引號之內，雖然只有13個字，但已經足夠，最關鍵和駭人者，是「從此」二字。至於大陸官方最終會如何做，則權操在我，對方愈是琢磨不透，愈會心內忐忑，時刻受威脅煎熬，這日子可不好過。蔡英文政府權衡得失之後，或許就會知所收斂。

中策是較具體地說明，對台灣將會採取的報復措施，但只講出幾種可能性，不指明最終會執行哪一種。譬如說，解放軍會在以下三種方式之中，選取其中一種作回應：第一，發射導彈飛越台灣領空；第二，解放軍戰機尾隨佩洛西的飛機，進入台灣空域；第三，解放軍的無人機，往後會不定時在寶島上空出現。

下策就是將事情挑明，細緻地講出大陸會以何種方式，回應佩洛西訪台。

換作我是台灣人，如果聽說我們的天空從此不會再安寧，卻又不知道如何不安寧，這種感覺肯定是最不好受的。若然果真如是，我會勸自己的政府，多一事不如少一事，況且佩洛西已老，恐怕不適合坐太多長途機，這個娘子嘛，還是叫她不來也罷。