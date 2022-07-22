英國保守黨黨魁選舉日前完成第5輪投票，前財相辛偉誠與外相卓慧思成功殺入最後直路，將由全國約16萬名保守黨黨員投票選出新黨魁，結果於9月5日公布。這除了是保守黨的一次籮底橙之爭，更極有可能決出誰是下次大選的「敗選首相」選舉，奇在保守黨一度有多達11人表態欲爭做這個醜人，可見政治人才真也太缺乏了。

無論辛偉誠還是卓慧思，由從政能力到台型總是輸蝕了點，英國民眾亦早已對此挑通眼眉，日前一項民調顯示，如果辛偉誠或卓慧思當選保守黨黨魁，下次大選由施紀賢領導的工黨得票率將會比保守黨多出12個百分點，即意味着誰勝出是次選舉，除非有能力短時間內扳回民眾觀感，否則將會帶領該黨大敗一場。這等三煞位竟也爭崩頭，保守黨人未免太戀棧權位。

英國民眾唾棄保守黨並非沒有原因，保守黨人強調精英文化，長期活在自己的世界，對於民眾的生活困難與需要早已不甚了了，曾有保守黨支持者坦言對保守黨人的同台辯論感到討厭，因為保守黨人口裏說得再動聽，做起來總是大相逕庭，對目前英國高通脹問題為基層帶來的困擾，這班人根本漠不關心。

不要忘記，前衞生及社會關懷大臣賈偉德去年初步確診新冠肺炎，辛偉誠與約翰遜雖同被列為接觸者，卻齊齊玩起雙標，未有按規定自我隔離，在輿論口誅筆伐下才不得不按規矩辦事，這班人的「精英就是與眾不同」嘴臉早已是溢於言表。

這麼說對卓慧思而言未免有失公允，看她在電視辯論中被問到有否後悔留在政府，她說留任是種責任，在此之前卻大讚約翰遜辭任黨魁是正確決定，與當年本身是留歐派的她政見大轉向一樣，展現了政治變色龍的生命力，她根本連「精英」也稱不上。