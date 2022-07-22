本港房屋問題多年未解，公屋輪候時間長，老舊公屋設備有待完善，難以滿足居民尤其是長者及兒童的所需。為有需要的市民提供居所外，讓住戶安居樂業亦是政府應有之義，筆者日前夥同房屋局局長何永賢落區視察公屋設施，冀政府重視長者兒童需求。

香港人口老化急速，社會整體人口結構已失衡，邁入「超老齡社會」。據推算至2040年本港65歲或以上人口比例將達到三成。筆者期望當局支援長者居家安老、善用科技。現時居民行動不便想在單位加裝扶手卻需職業治療師證明，申請手續繁複不便，政府應簡化程序，在公屋單位全面落實無障礙設施，加裝扶手、活動斜台、平安鐘等，及加設長者健體設施等。房屋局亦可研究成立「關愛長者專隊」，在政策、設計、措施上多考慮長者需要，經評估後向局方提供意見，適時落實。

兒童發展至關重要，應為其提供一個健康全面的成長環境。筆者多年來一直關注屋邨遊樂場的問題，相關設施大多陳舊、損壞、不足，且乏創新意念，難以促進兒童體能、社交、智能與情緒發展。有見及此，筆者建議參考國外成功案例，優化本地遊樂設施，使其更多元化、更具挑戰性，兼顧長幼共融；當局亦可研究在屋邨增設小型社區圖書館及自修室，為學生提供學習環境及支援。

盼望房子住得更寬敞一些、讓市民安居樂業，是社會的共同願景。筆者亦促請政府善用科技加快建公屋；加快及增建過渡性房屋；參考公屋計分制，改善居屋抽籤形式，讓居屋申請人按輪候時間加分，給予以往多次參與抽籤的申請者優先位置；及重推租置計劃等，讓市民感受到幸福感和獲得感。