「溫故知新，鑑往知來」是國家主席在「7‧1」大典上語重心長的告誡，同段又提醒港人要深刻理解和準確把握「一國兩制」的實踐規律，說得多麼鄭重和深刻。正在「一國兩制」生活中或奮鬥中的港人，又有幾人真正用心領悟呢？鮮矣！中國有一句成語「他山之石，可以攻玉」，借用來讓港人對英國補選保守黨黨魁（勝出者將接替約翰遜成為首相）這場鬧劇的觀察，從而對照亂港陣營25年來破壞香港的「政改秘笈」，對於堅持和維護「一國兩制」是有意思的。

民主黨、公民黨牽頭的23個亂港政黨及組織，舉着民主大旗不可一世，搞「35+攬炒」奪權。其政改理論核心就是政制改革要「一人一票」選特首和立法會議員，大唱「有篩選無普選」、「功能組別選舉是假民主」等等偏激口號，要一步到位全面直選。2014年，儘管人大常委會提出折衷「831」政改方案，但於2015年在立法會大會被投票否決，斷送了循序漸進政制改革的進程。其實，亂港派的「政改秘笈」連其英國教師爺也不會信和踐行。英國補選保守黨黨魁大位，只有650名國會議員中359名保守黨議員有權參選、提名及投票篩選；5人獲提名，多輪篩選淘汰，最後篩剩兩名交全國16萬保守黨黨員投票，全違香港泛民「政改秘笈」。

誰能報名競逐？只有保守黨在國會的權貴議員，何來民主？誰有資格在提名的5位欲問鼎寶座的候選人中投票？只有359名保守黨國會議員，這不是更細的小圈子嗎？其篩子的孔又密又細，應驗馮檢基的漂亮口號「有篩選，無普選」！最後篩剩兩人交保守黨全國16萬黨員投票，原來大圈子便是該黨黨員壟斷英國全體人民投票權去揀黨魁。假民主！真醜陋！這就是英國教師爺的民主真相，知否？