美國總統拜登表示，預計會於未來10日內，與中國國家主席習近平對話。面對疫情、俄烏戰爭持續，整個世界變得更加激盪！事實上，全球將近70個國家、數以10億計人口面臨糧食、能源等危機，要是國際發展合作動能減弱，全球過去數十年減貧成果可能付諸東流！

中國一直鼓勵各國需精誠合作，並指出「發展是關鍵」！無奈美國雖然知道要維持社會穩定和發展，不能沒有中國市場。之不過，美國卻一味大打「台灣牌」，無視中國外長王毅一再強調，台海穩定的「定海神針」是一個中國原則，歷史和實踐反覆證明，當「一中原則」得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展。反之，自然會陰霾密布，甚至風狂雨驟！看官，王毅這番話不是「畫公仔畫到出腸」嗎？可惜美國喺台灣問題上一再挑戰中國嘅底線！

美國打「台灣牌」，一個比一個狂妄，若然美國眾議院議長佩洛西一如傳聞於8月初訪台，拜登又急於與習近平對話，這不是口旱旱，食咳糖嗎？中國人說的「不誠無物」嗎？仲有乜鬼好談吖！唔通老美恃住「強悍」就可以瞎胡鬧？阿哥，拜登如不認同中國的「命運共同體」理念，不瓦解各種遏制如關稅，仲以為係「世界一哥」要打誰就打誰，要制裁誰就制裁誰！喂！連北韓都當你冇到，俄國普京只會當你係老鼠！

中國自2008年以來，每年為世界經濟增長嘅貢獻在25%至30%之間，想從「中國機遇」獲得甜頭，又豈能一味大打「台灣牌」為局勢添煩添亂？而且一個比一個狂妄，像美國前國防部長埃斯珀早前訪台大放厥詞，指「一中政策」現已冇用，美國要遠離「戰略模糊」，若然，拜登急欲見習主席唔通想隻揪？