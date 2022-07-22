疫情下港人難以出外旅行，各類本地遊變得大受歡迎，包括香港仍處起步階段的文物和生態旅遊。適逢立法會暑假休會，筆者日前聯同一批建測規園界人士，前往剛於本月起才對外開放的沙頭角邊境禁區及往鄰近島嶼考察，了解當地的歷史、文化與生態保育工作，以及相關的社區建設和發展。

此行的首個印象令筆者頗為失望。首先是禁區開放範圍相當有限，雖然有全港最長的沙頭角公眾碼頭，以及「打卡」勝地「沙頭角之角」等景點，但即使旅客已事先登記並取得當局發出的禁區紙，仍然不得進入極具歷史意義的中英街和擁有不少特色樓房的新樓街，甚至連在附近落車行近拍照也不容許。區內居民只能用手推車將數量有限的地道食品和紀念品，推到細小的碼頭廣場向趕着上船或上車的旅客兜售，對推動當地經濟作用不大。

其次是筆者從「沙頭角之角」，眺望向已高度發展的深圳沙頭角地區和貨如輪轉的鹽田港，再回望人迹稀少、大部分均為低矮建築物的香港沙頭角邊境，對比相當強烈。但其實兩地僅相距一個淺灘，雙方水域僅以一排浮桶分隔，潮退時幾乎可以步行過境，名副其實是「這麼近、那麼遠」。

考察團之後坐船前往吉澳和荔枝窩，兩者都擁有豐富的傳統歷史文化和生態旅遊資源。吉澳是香港最東北面的大型島嶼，因地形成為天然的避風港、吉祥的海灣而命名，數百年前已吸引大量漁民與客家人聚居，一度相當繁盛。以農業為主的荔枝窩村，則處船灣一帶多條客家村落的中央，設有墟市和學校，成為當時區內經濟和文化中心。

然而，自從1898年滿清政府將新界租借予英國，英國人為了保安，將沙頭角一帶大部分土地和水域都劃為禁區，對整體香港的城市規劃和經濟發展亦是「重南輕北」，令致吉澳及荔枝窩等北部鄉村的發展不斷走下坡。村民陸續移居海外或市區，漁業萎縮，農田荒廢，許多舊建築物丟空、失修，甚至倒塌。

保存得相對較好、進行過復修工程的荔枝窩村，已獲聯合國教科文組織列為世界地質公園的一部分。除了村內的特色建築和歷史文化，外圍的風水林亦種有大量百年古樹，還有近岸的紅樹林，在區內棲息的大量昆蟲、鳥類和過百種淡水生物，在多方面都勝過許多外國著名景點。旅客過往只能從大埔三門仔坐船遠渡到吉澳和荔枝窩，費時失事。村民期望隨着沙頭角碼頭和禁區開放、即將開業的荔枝窩村民宿服務，以及早前提出的《北部都會區發展策略》，可重振當地經濟，改善民生和社區設施。

要辦得成功，筆者認為政府需要更主動和積極，在平衡切實的保安需要下，盡快開放更多、更大的禁區範圍，以及進一步提升當地的基建設施和旅遊配套，為發展與保育互相配合、互為促進，為恢復通關，全面重啟和推動旅遊業做好準備。