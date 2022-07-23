功夫茶：餵野鴿罰則過低　港府須居安思危

還記得本港多年前曾爆發禽流感，嚇得市民聞雞色變，市民行行吓街，見到雀仔都要掉頭走！但隨着時光流逝，港人心內嘅恐懼已經漸漸沖淡，家吓出街見到大群野鴿，仲有唔少市民主動餵飼添！之不過，禽流感查實從未遠離香港，喺周邊地區諸如大陸、台灣或者東南亞等，不時都會出現小規模爆發嘅禽流感疫情；換言之，市民餵飼野鴿，依然係好危險嘅行為。可惜港府未有居安思危，即使近日提出修例，計劃將現時野豬禁餵區範圍擴展至全港，並提高罰則，但又「做啲唔做啲」，唔將野鴿納入有關條例當中，結果咪惹來議員批評囉！

有政黨尋日舉行記者會，議員喺會上批評，現時市民餵飼野鴿只會被當作亂拋垃圾，即係定額罰款1,500元，罰則明顯係過低；加上港府監管不力，令餵飼野鴿嘅問題變得嚴重，甚至已影響社區衞生。議員建議當局應提高針對餵飼野鴿嘅罰則，去到同餵野豬「睇齊」，即係將餵飼野鴿嘅刑罰，增加至最高罰款10萬元和監禁一年。議員又要求，港府將野鴿禁止餵飼區擴展至全港，包括私人地方，令相關部門可以更有效咁執法；同時，港府應配備足夠人手加強地區巡邏，並且加裝閉路電視、設立大型標示等，促使市民自覺停止餵飼。

議員嘅批評不無道理！事實上，餵飼野鴿除咗增加傳播禽流感嘅風險，仲會造成好多問題。例如，市民拋撒飼料之外，野鴿未必食得晒，食剩嘅飼料就會吸引蛇蟲鼠蟻到來；尤其本港現時鼠患嚴重，市民胡亂餵飼野生動物，必然吸引大量老鼠爭食，變相係「引鼠入室」。另外，長期餵飼野鴿，容易令野鴿長時間在單一地區聚集，加深該區爆疫風險！查實香港山明水秀，郊野公園範圍廣闊，就算市民唔主動餵飼，野鴿都識自己搵嘢食，市民何必多此一舉呢？更何況，野生動物就梗係喺大自然生活先最好！

講開又講，現時本港鼠患問題愈嚟愈嚴重，又點會冇原因。除咗衞生環境惡劣，區區都有垃圾山，供老鼠「安居樂業」之外，近日仲有專家透露，當局用於滅鼠嘅鼠餌，所含嘅殺鼠劑濃度可能唔達標，加上鼠餌喺日曬雨淋下逐漸失效，結果毒唔死隻老鼠，仲搞到食咗鼠餌嘅老鼠出現抗藥性，食到老鼠「肥肥白白」添！咁搞法，咪即係官方「主動餵飼」老鼠，仲衰過餵野豬，相關官員係咪應該被罰錢先啱呢？

假如鼠餌嘅殺鼠劑濃度真係唔達標，官員就算唔使罰錢，查實都有失職之嫌！畢竟港府既然使用鼠餌，自然要確保鼠餌嘅有效性，抽查鼠餌嘅品質係最基本；若然係為咗防止流浪貓狗誤食，專登降低鼠餌嘅毒性，查實都唔係百分百毒得死老鼠嘅，仲嘥咁多公帑去買鼠餌嚟做乜呢？倒不如買多啲捕鼠籠，抑或請多啲人捉老鼠好過啦！