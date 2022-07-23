正論：酷熱停工保健康　最怕指引淪空談

最近全球多地皆受熱浪襲擊，天氣異常酷熱，香港也不例外。天文台於昨日下午錄得攝氏35.6度高溫，創今年以來最高紀錄，在酷熱天氣下工作分分鐘搞出人命。勞福局有意將勞工處的《預防工作時中暑的風險評估》指引加入天文台「香港暑熱指數」作參考指標，讓僱主和僱員按指引制訂防暑措施，出發點好是好矣，惟沒有法律約束力，恐怕又是有姿勢無實際。

勞福局局長孫玉菡日前表示，中暑除受溫度影響，亦受空氣濕度、工作強度和衣着影響，如只參考溫度作指標較單一，「香港暑熱指數」則涉不同參數，較適合香港情况，冀盡快落實修訂，加入《預防工作時中暑的風險評估》指引之中。目前，該指引建議僱主在酷熱天氣警告生效、天氣潮濕等情況時評估風險，制訂防止中暑措施，包括將戶外工作安排在早上10時前或下午4時後進行、每20至40分鐘安排休息等，惟指引並無法律約束力，僱主不遵守也沒有後果。

正因為指引只是指引，即使局方加入多一個指數作為參考，要是沒有法律約束力這一點不變，修訂後的情況肯定跟現在沒有太大分別。事實上，本港保障勞工的法例看似林林總總，但其實萬變不離其宗，就是保障僱主多於保障僱員，單是公司突然倒閉、打工仔不得不向勞工處申請破欠基金以解燃眉之急，處方審批也可以拖延逾年；至於每年的工業意外不知凡幾，即使搞出人命，也往往只是向僱主罰款數千或數萬元了事。在這樣的大背景下，勞福局若不將防中暑指引改為法例要求，僱主會遵從者幾稀矣。

這樣說絕非無的放矢。有工會每年均接獲20多宗工友中暑個案，而勞工處自2019年至去年也接獲54宗中暑工傷個案。有電器技工現身說法，去年與工友在九龍一個住宅地盤鋪設電線喉管，在烈日下暴曬超過兩小時後頭暈目眩，嘔吐大作，隨後更意識模糊，最終需報警送院，惟僱主事後竟阻止他報工傷，雖檢回一命但索償無門。更何況，中暑情況不僅見於戶外工作者，部分室內工作者如裝修工人，由於工作環境沒有風扇或冷氣，一樣有機會中暑。正如立法會議員指出，現行的指引內容有欠具體，僱主責任未夠清晰，容易卸責，而最大問題是中暑並非法定職業病，僱員工作期間中暑不適甚或死亡，都必須提供醫學證明是工作引致才能獲賠，索償可謂困難重重。

明乎此，要保障工人在酷熱天氣下開工大吉，不在於有多少指引，也不在於指引加入多少指數，而在於是否有白紙黑字明文法規。有議員建議，若《預防工作時中暑的風險評估》指引加入「香港暑熱指數」後仍然沒有效果，政府便必須考慮立法，可謂務實之議。否則空有姿勢而沒有實際，僱主依然故我，工人依然沒有保障，再好的指引也同一紙空文無異。最近內地便有多宗速遞員因嚴重中暑引發致命率極高的「熱射病」，更有人因此死亡。工人的命也是命，香港豈可不引以為鑑！