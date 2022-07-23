世界視線：烏國已成爛尾樓　澤氏捉鬼添煩憂

烏克蘭政府喊了數月的「大反攻」未見眉目，總統澤連斯基的「捉鬼」行動卻率先啟動。他近日展開自2月底俄烏戰爭爆發以來最大的一次人事整頓，解除總檢察長韋內季克托娃及國家安全局局長巴卡諾夫職務，同時宣布對651名檢察官辦公室、審前調查機構和其他執法機構官員及僱員，提起叛國罪訴訟。身邊有着這麼多奸細，澤氏居然一直安然無恙，可真令人嘖嘖稱奇。

澤連斯基在聲明中痛斥識於微時的玩伴巴卡諾夫是「內鬼」，並稱他是克格勃的繼承者。巴卡諾夫此前負責管理澤氏所在的娛樂公司，毫無從政經驗，卻被任命為國安局局長，早已引來非議；加上自俄烏戰爭爆發以來，他治下的國安局已有數十名探員轉投俄方；如今澤氏將之剷除，除了為戰況未如理想找到代罪羔羊，也能鞏固自身權力。

任人唯親的澤氏解決兒時玩伴後，轉為力捧製片人出身的總統辦公室主管葉爾馬克。成功「上位」的葉氏隨即安排兩名親密盟友，分別接任韋內季克托娃及巴卡諾夫的空缺，這引起輿論對總統辦公室加強控制執法機構的疑慮。歐盟曾指烏克蘭若想加入成為一分子，就必須嚴打腐敗及提高執法機關獨立性，惟澤氏的做法似乎背道而馳。

烏克蘭政壇大震盪，固然可以去除瘀血，但也不排除是澤氏另一次打擊異己的政治行動。對於外界質疑基輔能否團結抗俄，新官上任的葉爾馬克許下豪言，聲稱烏克蘭的目標是「勝利」，但必須在冬季前擊敗俄國，而這將需要更多裝備和武器。澤氏政府天天伸手要錢要炮，但開戰至今的甚麼6月、7月大反攻卻一直只聞樓梯響，而飽受能源短缺壓力的歐洲，又是否願意繼續為這個無底深潭買帳？

俄羅斯總統普京伊朗之行，令俄國免去對黑海及波斯灣的後顧之憂；俄外長拉夫羅夫旋即表明，在烏克蘭的軍事目標已超出了烏東頓巴斯地區，意味克里姆林宮打算耗死烏克蘭。平心而論，除非北約部隊親自下場，否則基輔可謂敗局已定，繼續打下去只會丟失更多領土，甚至淪為內陸國，屆時沒鬼可捉的澤氏，還可以拿出甚麼遮醜布？