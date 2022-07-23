2020年國際上有看法認為，歐盟在新冠疫病之後可以在經濟上挑戰美國。可惜兩年下來，歐盟與歐元反而處於極其惡劣的形勢。

關鍵是通脹失控，6月升至8.6%，遠高於歐洲中央銀行的2%標準，個別國家通脹更高。市場認為大有可能上升至10%，與美國、英國同等水平，也是歐盟歷史少有的情況。歐盟的通脹，除在應對疫情的放寬貨幣政策外，還有2008年金融海嘯後，包括期間的歐債危機產生出來的貨幣擴張作用。但最近最直接的打擊是烏克蘭戰爭對歐洲經濟的衝擊，一是供應鏈與生產鏈在疫病破壞之後更進一步的破壞；二是能源危機，歐盟追隨美國制裁俄羅斯，減少天然氣與石油供應，使俄羅斯反制，不單止天然氣與石油，煤炭減供也牽連到石油化工支撐的化肥與糧食供應。

歐洲不少國家高度依賴俄羅斯的供應，也難找出替代供應。歐盟跟隨美國制裁俄羅斯，結果是各國面對能源極端短缺和價格以倍數上升。若俄羅斯斷供的話，歐洲經濟會陷於絕對的危機和衰退中。與俄羅斯的衝突，實際上是把歐盟在烏克蘭戰爭前的所有結構矛盾全面惡化，加上能源危機，歐盟的問題更是經濟危機會轉化為系統性危機，伸延至政治與社會領域。

歐洲不少國家有外來難民問題，且正在惡化，經濟困難會帶來更多的衝突、抗議，助長極右勢力的發展，反過來扭曲經濟社會政策，使民選政府難以應對。當前意大利政府在經濟和國債問題上不知所措而要求辭職下台，已是不佳的先兆。

歐洲中央銀行日前宣布加息50個點子，是2011年以來第一次加息，也改變了2014年以來的負利率。該行表示，9月仍會進一步加息。但是，美國提早和將進一步加息，利息差依然會壓迫歐元。近日歐元匯率已降至20年來的最低位，接近一歐元兌85美仙；歐元再貶，歐盟各國將面臨嚴重的金融壓力、債務危機。德國也是30年來首次出現貿赤，導致歐盟整體的外貿進入赤字。歐元便處於與美元利差和貶值的惡性循環底下，加息只會加重經濟增長的困難。

東歐各國與意大利、希臘等似已陷入衰退，加息對它們打擊更大，救了歐元卻傷害經濟，最後歐元還會貶。歐盟正處於兩難困境，若俄羅斯天然氣等斷供，歐洲衰退便是必然，由此會產生巨大的政治反應。歐洲安危繫於俄羅斯之手。