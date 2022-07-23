中央港澳工作負責人日前表示，警惕反中亂港分子賊心不死，美國西方外部勢力隨時可能「反撲」，必須堅決打擊一切反中亂港勢力「不留縫隙」。可見，中央對反中亂港分子或勢力的堅決鬥爭，還是絕不手軟、絕不放鬆，高度警惕絲毫不變。之所以如此，是因為中央對這股勢力和分子的定性是「反中亂港」、是「外國勢力代理人」，這是敵我矛盾、對抗性矛盾，他們的所為危害了國家安全，觸犯了相關法律。

反中亂港分子或勢力具這樣的性質不是始於今天，而是從回歸後他們充當「反對派」逐漸發展和惡變而成的。然而，他們和一些亂港媒體、黃媒卻標榜及貼標籤稱他們是「民主派」。香港民主黨首先以「民主」註冊，之後各種反中亂港分子和勢力紛紛標榜「爭取民主」一哄而起；香港亂媒和黃媒大造輿論，又把這些亂七八糟的黨團稱為「泛民主派」。

回歸以來，反對派就是這樣標榜自己是「民主派」、是「泛民」而從事反中亂港、充當外國勢力代理人活動。那段時期，只有看穿他們本質、堅決捍衞國家民族立場的「香江正義媒體」，一直堅持直斥和揭露他們是「反對派」、「反中亂港分子」、「反中亂港勢力」、「反中亂港集團」。

反修例暴亂發生，《港區國安法》利劍揮出，中央全面管治權落實，反中亂港者出局，那些反中亂港分子和勢力的「民主派」桂冠照理說早已被打掉，他們的真實嘴臉已徹底暴露；但奇怪的是，在黃媒的報道和評論中，還以「民主派」對他們尊稱之，一些建制派也還是一口一個「民主派」尊稱之。

中央港澳工作負責人日前表示了對這些反中亂港分子的嚴正立場，竟然還有建制派的一些「大佬」人物續稱他們是「民主派」，聲稱不少「民主派」符合「建設香港的積極力量」。他們似乎很捨不得反中亂港之人頭戴的「民主派」桂冠被打掉，在他們眼裏，香港似乎從來沒有甚麼反中亂港勢力，有的都是「民主派」！