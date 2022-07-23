百足之蟲，死而不僵。美國近日故意透過英國傳媒放風，指眾議院議長佩洛西將於下月率團訪問台灣，了卻上次未遂之願。但好笑的是，總統拜登被問及此事時卻表示不知道具體情況，並稱軍方認為現在並非好的主意。兩人分明是在唱雙簧，既是為了試探中方底線，也是為了訛詐中方。拜登透露可能在未來10天內與中國國家主席習近平通話，「台灣牌」不正是最趁手、最廉價的政治籌碼嗎？

所以說，老美手段確實卑劣。一方面頻頻要求對話，一方面不斷搞小動作，根本就是流氓作風，哪有一點大國風範。人在做，天在看，上次佩洛西感染新冠病毒，這次輪到拜登確診，兩人都一把年紀了，最好深居簡出，少出來拋頭露面，否則，自身難保事小，有損國威事大。

也難怪美國頻頻打台灣牌，香港牌已經打不了，新疆牌也打不出新花樣，貿易戰更是一敗塗地，除了台灣牌還有甚麼牌可以打？難得台灣當局願意配合，即使淪為第二個烏克蘭也在所不惜，美國自然樂此不疲。但千不該，萬不該，不該由一位82歲老人披甲出征，佩洛西尚能飯否？萬一途中有何閃失，豈非丟人現眼？或者美國政壇已找不到一個比較像樣的人物？

現在最大的問題是，即使佩洛西不辭勞累，願意長途奔波，華府也未必敢冒這個險。拜登說軍方認為現在並非好的主意，意思已經很明顯，軍方壓根兒不贊同佩洛西訪台。畢竟美軍處於前線，最清楚中國軍隊的實力有多麼強大，也最清楚中方一旦反制將給美方帶來多麼嚴重的後果，在台海周邊打仗，美軍毫無勝算。佩洛西進行政治表演，無非想替民主黨在中期選舉中拉票，但直接承擔風險的卻是軍方，獲益的是政客，犧牲的是軍人，五角大樓不反對才怪。

對中方而言，美國政客如何表演不重要，關鍵在於自己應該如何反擊。朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍，若是佩洛西真的上門挑釁，中方就不能再止於口頭抗議，必須劍及履及，拿出實際行動，讓這位老娘吃不了兜着走。

美國前駐聯合國大使克拉夫特曾經計劃竄訪台灣，中方警告將派出戰機跟隨進入台灣空域，美方評估風險後不得不臨時取消行程。這次也不例外，中方除了必須派戰機跟隨，不妨索性宣布關閉台灣空域和海域，看看到底誰怕誰。