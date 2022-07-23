本報多次揭發的西貢相思灣村違建道路事件，隨着法官一句「疑點利益歸被告」而判涉事公司「沒有遵從恢復原狀通知書」罪名不成立。事緣有人於綠化地帶違法建路，涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，但至去年8月仍未將有關地段復原，再被規劃署票控。日前在沙田裁判法院裁決時，因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，最終裁定被告罪名不成立。顯而易見，這又是律政司檢控甩漏、規劃署搜證兒戲惹的禍。

所謂地界索引可能存有誤差，理應不可能發生，須知地政署、規劃署均有大量分區地圖、規劃大綱圖等，要精準定界不可能辦不到，若非有人是是但但、懶政失職，就是整古做怪、刻意出錯，以達致放生的效果。而律政司懵然不知，將錯就錯，同樣是怠忽職守。事實上，律政司檢控錯漏百出已是家常便飯，亦常被法官開腔炮轟，例如年前審理一宗黑暴期間發生的案件，一名社工涉嫌阻礙食環署職員清理粉嶺站外連儂牆，被票控一項阻礙公職人員執行公務罪，惟裁判官發現控罪書有誤，感嘆先後處理4宗同類案件，律政司都有出錯，出錯率達100%，令人嘆為觀止。

更不必說，舉凡涉及黑暴的案件，律政司皆檢控緩慢歎慢板。難為新任律政司司長林定國振振有詞聲稱，KPI（關鍵績效指標）未必完全適用於律政司工作，因為工作性質難以量化，言下之意是「管不得」，同特首李家超提出的「以結果為目標」施政理念背道而馳。是律政司有特權？還是績效太低怕被踢爆？

特區要邁入新篇章，便不能容忍毫無效率的部門以種種藉口怠政懶做，尤其司法是社會公義的基石，律政司和司法機構再不撥亂反正，奮起改革，特區只會沉疴依舊！