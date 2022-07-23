一位畢業多年的舊生約筆者飯敍，這類飯局我大多欣然前往，原因不為別的，這個年頭能夠不忘師生情誼，願意不時跟你分享生活點滴的年輕人，已經愈來愈少見。況且，每一個人都是一個鮮活的新聞檔案，從他們身上，你可以讀到更多層面的社會訊息。

日前約我見面的舊生，恰恰就講出一個有趣現象，從中可以反映出香港銀行業的人才荒有多嚴重。小伙子說，他想轉職到銀行擔任客戶經理，因為曾有相關的工作經驗，因此薪酬可達月薪7至8萬元之間。這位舊生想求職的消息一出，他在銀行界任職的朋友便蜂擁而至，爭相為他介紹職位，選擇多得眼花繚亂。

原來在移民風潮下，銀行界的人才正大量流失，就以客戶經理這類職位為例，如果你成功介紹一人到某銀行任職，銀行會馬上給你6至7萬元的介紹費。我聞訊後好奇地問：「這意思是說，假如我在甲銀行工作，只要成功介紹你去當客戶經理，白花花的6、7萬元就歸我所有，而所謂的介紹，可能就只消向人事部講一句話，是嗎？」小伙子答：「是呀。」筆者心想，這樣的介紹人果真容易當，怪不得朋友們會爭相替他效勞。

不少銀行老闆都惜財如命，若不是十萬火急，哪會為填補職位空缺，如此一擲千金去找介紹人？客戶經理已經不算是甚麼特別的崗位，銀行好些部門，恐怕更是求才若渴。

早前聽說香港的醫護界、社福界、教育界，以至資訊科技界都嚴重缺人，如今就連銀行業的普通職位，也因為移民潮而流血不止。人才是香港最重要的資源，奈何政府卻是聽之任之，似乎沒打算要出手止血。