前特首林鄭與丈夫林兆波被指日前現身英國倫敦機場，由於發文者擁有電視台前新聞主播履歷，好歹也叫新聞從業員，繪影繪聲加上「無圖無真相但可信」，令不少自掩一目看世界的黃人也信以為真，惟未幾即被踢爆當日林鄭人在香港，但前主播還是死撐一番，替「黃絲正廢腦」又添一筆明證。

外界常說「人一黃，腦死亡」，看涉事前主播被拆穿西洋鏡後，仍大費周章的分析林鄭有否當「時間管理達人」之可能，便知外界對黃絲的評語是否客觀了。前主播根本多此一舉，他只需分析當教育局局長蔡若蓮戴起口罩後，也與影星葉童幾可亂真，消息來源會不會也有面盲症呢？許多尷尬其實可以一早避免。

在一個DeepFake世代，有片都不代表不是偽造，要判別消息是否可信，還是該從人情義理邏輯着手，偏偏這是黃絲的先天缺陷。關於正被美國制裁的林鄭卸任不久便飛往西方世界，在現實政治考慮下是否有此可能性，由於早有其他人作出分析，在此不贅，現集中討論黃絲有多麼的熱愛「炒車」。

法庭早前審理2019年兩名黃絲涉嫌「私了」的士司機案件，被控暴動、有意圖而傷人和非法集結時蒙面3罪的女被告，因在開審前已離世，獲控方中止其控罪。黃絲堆裏即條件反射指死因有可疑，及後發現原來有人防疫期間跨家庭聚會兼製造噪音，為避警方上門調查，竟爬到大廈外牆，失足墮斃。黃絲在不疑處有疑，有疑處不疑，難怪成為反中亂港陣營最愛洗腦的對象。黎明來到也好，黑夜始終籠罩也罷，適合黃絲唱詠的應是「每人有大耳仔一對，最怕假消息當咗真的聽」、「每人有大口一個，最怕因口多隨便亂噏嘢」，唱多了會反思「我還可以真嗎？」那麼香港便可重現寧靜了。