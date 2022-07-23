有市民於去年10‧1期間申請掛國旗，其後被路政署收取逾14萬元行政檢查等費用，全城嘩然。事件明顯是政府部門處事官僚程序掛帥惹的禍。

特首李家超知悉事件後已從速處理，要求有關部門制訂有效和適當措施，避免同樣事情再發生，並展開關於正確懸掛國旗及區旗的教育工作，讓市民正確使用國旗。他強調，政府重視推展愛國主義教育，一向積極推動民間團體及市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝10‧1、7‧1等特別日子。路政署亦稱，目前審批豁免的程序已完成，會盡快通知該團體退款的安排，亦正與相關部門制訂在燈柱懸掛國旗豁免相關費用的具體安排。

李家超提出三大目標當中，「以結果為目標」最引人注目。過去一些港府部門被詬病程序掛帥、議而不決、官僚主義、因循守舊，更有部門認為依程序辦事便等於解決問題，不深究程序是否合理。本港積累不少深層次問題，包括產業單一化、社會流動性慢，連基層平均輪候公屋時間亦要逾6.1年，說穿了都是過去因循守舊、程序僵化的弊習問題。

筆者近日聯同房屋局局長何永賢視察公屋設施，亦提到政府應簡化程序，善用科技，加快興建公共房屋，縮短市民輪候時間；加快及增建過渡性房屋；改善居屋抽籤形式，參考公屋計分制，讓居屋申請人按輪候時間加分；重推租置計劃，及打擊炒賣公屋等，解決住屋相關問題是當務之急，解決安老、醫療等問題也是刻不容緩。

李家超曾說會當指揮，讓大家共同為香港奏出更輝煌的新樂章。期望他能帶領改革官僚文化，政府要議而決、決而行，更要行得合理、行得公道、行得快！