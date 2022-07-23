立法會議員陳仲尼和李鎮強，日前去函路政署署長陳派明，要求該署解釋及澄清雙標處理掛國旗收費，但對亂港陣營破壞市容的反中反政府宣傳文宣就「開綠燈」，不清拆、不收費、不檢控。在輿論追責升溫之後，該署才轉口風說，會按既定程序考慮予以退款云云，卻完全沒有正面回答議員的質疑：在黑暴期間，街道上懸掛滿街的反中亂港旗幟橫額，當時署方如何處理？有否收費？有否檢控？

兩位議員的去函，是基於有專欄作家在報章撰文揭露而去函署長跟進。對此，應予以讚賞，開了本屆立法會議員為民請命的先河。無疑，在本屆立法會誕生之後，公眾對新貴議員能否挺身為民喉舌抱有疑問，皆因多是非經直選產生，問責壓力自必低於直選產生的議員。自陳仲尼和李鎮強兩位議員去函質詢，一新公眾耳目。盼立法會議員能如鄭板橋般「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲；些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情」，不要對民間的申訴聲音視而不見、聽而不聞。何況，不是「蕭蕭竹」，而是有事有實有理有據的民間公開指控。

行政長官李家超不是牽領本屆政府領導班子，包括行政會議、司局長、常秘、署長級等高官，開會認真學習國家主席「7‧1」講話嗎？不是表示要決心改善施政嗎？不是宣稱以結果為目標嗎？為何容許上屆政府路政署的官僚雙標惡行拖延至今，直到有專欄作家看不過眼，撰文揭露才惹起議員關注追責，究竟是甚麼原因？

雖然林鄭已退、陳帆局長已換，但可見奸庸懶廢和「身在漢營心在曹」的官僚大有人在，他（她）們把宣誓當食生菜，行禮如儀而已，否則便不會出現路政署如此的混帳。請官員、議員認真學鄭板橋吧！