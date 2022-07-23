香港係法治之區，又經常自詡法治係香港賴以成功嘅基石和核心價值。不過有陣時「法治」又係得個吹，甚至令人覺得荒腔走板。呢，閣下丟根煙頭或紙巾，分分鐘變垃圾蟲罰款1,500個大洋！但有人將條路挖到翻天覆地，沙塵滾滾，濕濕碎，放膽去，竟然乜事都冇喎！

各位，西貢相思灣村土地亂象多，本報一直有跟進報道，讀者應不會陌生。呢，有人於綠化地帶上違法建路，涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，但至去年8月仍未將有關地段恢復原狀，再被規劃署票控。之不過，案件經審訊後，不久前喺沙田裁判法院裁決時，該公司竟被判罪名不成立。老朽唔明，喺街丟張紙巾，做咗垃圾蟲會被罰1,500個大洋；將公家地挖個稀巴爛唔恢復原狀，可以當乜事都冇發生過？

事件引起關注，有議員批評，律政司及規劃署就有關違法行為提告，卻搜證不足，令人費解。佢認為政府應有最多資源去調查及搜證，如今卻因舉證甩漏而告唔入，律政司要檢討其做法。政府控告涉案人士涉及動用大量社會資源及公帑，本應做足功課，依家卻喺搜證上疏忽，因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，故對於涉案路段是否落入控罪指稱範圍有保留，最終基於疑點利益歸於被告，裁定其罪名不成立。

然而，今趟即使因「不小心」或解說不清而未能成功檢控，議員指相關事件涉及公義，律政司要考慮上訴。古人都話：「廢一善則眾善衰，賞一惡則眾惡多。善者得其佑，惡者受其誅，則國安而眾善到矣。」善人得到福佑，惡人受到誅罰，國家就會安定，各種善舉就會興起。今西貢相思灣村之亂象，究其因，不就是規劃署、地政總署等縱出來嘅大頭佛嗎？再不撥亂反正，何來良政善治？