天氣炎熱，市民爭相出海玩獨木舟，獨木舟出租店應運而生，如雨後春筍，單是熱點西貢相思灣，兩年來便由兩間激增至八間，但該類店舖屬「無王管」，衍生不少隱患。近年獨木舟及直立板意外接二連三，日前更有人在石澳玩直立板不幸溺斃，在4日內又發生第二宗，有人在港島大潭灣玩直立板時墮海失蹤，幸好事主被水警和消防及時救起。

早於去年，有人發現深井釣魚灣海灘的官地長期被人霸佔，放置多艘獨木舟讓人租用划出海。有關獨木舟屬於一間私營水上活動中心，並在網上宣傳上址為新據點，可出租獨木舟。而上址對出海面屬內海，屬大型船隻航道，海事處香港水流預測系統，顯示「紅色警示」，即該處水流湍急，每小時可達2.5海里或以上，根本不適宜划獨木舟，可能會隨時「翻艇」，玩出人命。

每逢假日，大量初學者在各區海面划獨木舟，驚險百出。多區成為划艇熱點，對當區居民造成滋擾。在重災區相思灣，開設的私營水上活動中心由兩間激增至八間，差不多有近千隻獨木舟。該類水上活動中心有增無減，帶動人流前來，每逢假日旺如墟市，產生不少環境衞生問題，更有人涉嫌擅自改建碼頭、行車路、淋浴室和霸佔官地存放獨木舟。

除了對居民造成滋擾，獨木舟無王管情況無處不在。黑點包括西貢、石澳、大埔等海岸，每逢假日，擠滿不少人划獨木舟。有記者發現在西貢沙下灣，有近60隻艇在海上划行，當中有雙人艇及單人艇，不少人在划艇時沒有穿上救生衣，有人更在獨木舟上睡覺及曬太陽，而上址有不少店舖及士多出租獨木舟。

事實上，現時康文署只規管轄下水上活動中心的獨木舟活動，租用者需出示「獨木舟三星章訓練證書」，確保具基本操控技術和安全知識及可互相照應，但是其他私營水上活動中心不受此限制，相關店舖只需申請商業登記證便可開業。

有專家直言，獨木舟初學者欠缺經驗，倘無專業人士指導及陪伴，隨時樂極生悲。有立法會議員認為，新成立的文化體育及旅遊局可就有關問題作研究，讓商戶及市民達致雙贏。

究竟划獨木舟有沒有保險？相關出租獨木舟的店舖或屬「山寨版式」管理，或會因管理質素未達要求，未能獲得保險公司承保，租用獨木舟者如果遇事，可能會未能獲得賠償及保障，市民在租賃獨木舟前，應向相關公司或店舖了解保障範圍。

綜上所述，獨木舟是值得推廣的運動，但安全問題值得關注，初學者需要注意自身安全，必須掌握划獨木舟的技術和安全知識才可以出海。筆者敦促政府積極考慮修訂法例，或發牌規管私營水上活動中心和獨木舟出租店，保障水上活動安全。執法部門須正視非法佔用政府土地的問題，嚴正執法，撥亂反正。