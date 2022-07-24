功夫茶：司法弊病積如山　甩漏多多似挖坑

香港係一個法治社會，港人嘅人權、自由，乃至生命財產安全，均受法律保障。話雖如此，本港司法系統近年甩漏多多，屢屢惹人詬病，不但成為市民茶餘飯後嘅笑料，甚至喺坊間已經有聲音質疑，香港仲算唔算係法治社會，司法系統內係咪有「保護傘」嘅存在！難怪嘅，「表證成立，罪名不成立」嘅例子太多，喺公眾眼中嘅「證據確鑿」，上到法庭變咗文字遊戲，咬吓文嚼吓字又畀人鑽到空隙；要話法庭審案嚴謹呢，又有法官連重要嘅日期都可以睇錯，簡直令人當堂嚇一跳，然後得啖笑！

講到司法系統嘅問題，坊間好多人第一時間諗到都係「慢」！眾所周知，現時本港有大量積壓案件，包括牽涉2019年反修例暴潮嘅一系列案件，至今都係未審，結果被輿論嘲諷為「司法大塞車」。理論上，有案件積壓，司法機構應該想方設法增加效率，坊間都有唔少提議。之不過，講咗咁多年，司法機構都係不為所動，根據司法機構最新公布嘅年報顯示，裁判法院案件平均輪候時間仲愈嚟愈長，實在教人摸不着頭腦，想問一句︰「點解呢？」莫非連法院都受疫情影響，抑或係每宗案件嘅審訊時間都長咗，以致於法庭未能審理新嘅案件？

假如話係受到疫情影響，查實可以參考吓內地，或者外國嘅做法；查實有好多方法既可以兼顧防疫需要，亦唔影響審案效率，而其中一項被應用得最多嘅就係遠程視像審訊；本港嘅法院絕對有能力咁做，何解唔用多啲？假如話係每宗案件嘅審訊時間都長咗，咁原因何在呢？究竟係案情太複雜，抑或其實係檢控搜證有甩漏，舉證不足，甚至連案情都未搞得清，導致法庭審訊時，出現大量曲折呢？

講到檢控有甩漏，不得不提起近日引起輿論關注嘅西貢相思灣村違建道路案！有趣嘅地方係，有人喺山上砍伐大片樹林，鑿咗條路出嚟，仲刻意鋪啲黃泥上去，擺明就係知法犯法，所以心虛。規劃署調查後，確認道路屬違建，又斷定中邦發展有限公司涉事，咪作出票控，並且喺中邦未復原有關路段後，第二度票控；不過，裁判官認為控方呈堂嘅地界索引可能存有誤差，基於疑點利益歸於被告而裁定中邦脫罪！咁功夫茶就有疑問，中邦脫罪，咁係代表法庭認定條路並唔係中邦興建呢，定抑或中邦興建呢條路算合法呢？

法院裁判係必須要尊重嘅，咁功夫茶只好當呢條「憑空」出現嘅路，係香港版「麥田圈」神秘現象啦，遲啲可以被列入未解之謎添！話說回來，檢控搜證有甩漏自然抵鬧，但日前寇鴻萍逃稅案中，裁判官「睇錯日子」更加不可接受。眾所周知，凡法律文件，日期都係好重要，咁作為司法人員，又點可以犯呢啲錯誤呢，好彩唔影響案件本身啫，但始終都浪費咗次開庭機會，又話好多案件積壓，唔睇錯的話，咪可以拎個期嚟審其他案囉！