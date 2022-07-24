世界視線：美韓軍演捋虎鬚　北韓核試箭上弦

自從歐洲爆發俄烏戰爭後，歐美以外的大多數國家無不盡量保持距離。例如美國總統拜登早前訪問沙特，要求該國增產石油以削弱俄羅斯，便食了白果。然而剛上任不久的南韓總統尹錫悅卻似乎並不在乎國際局勢的險惡，積極拉攏美日，以強硬姿態應對北韓，朝鮮半島亦因此成為一個高危的火藥庫。

本月中旬，南韓和美軍首度共同出動F-35隱形戰機，在朝鮮半島舉行高姿態的聯合空中演習，理由是威懾北韓不得舉行第7次核試，雖然表面上理由充分，實際上尹氏引美軍制朝的算盤卻欠周全。

首先，北韓的核武計劃從來不是針對南韓，而是應對美日。若要針對南韓，北韓直接動用長程火箭炮已經可以覆蓋首爾。前任總統文在寅深明其中關係，因此一直致力推動美朝和談，並甘於充當中間人的角色。結果尹氏一上台卻衝到了最前，反而有可能淪為美日的擋箭牌，與北韓直接爆發衝突。

其次，尹錫悅上台之際，正值北韓爆發新冠疫情。他若向北韓提供一定程度的援助以示友好，並提出緩和雙方關係，本來是有助於維持朝鮮半島的局勢穩定。不料他卻一再展示強硬姿態，南韓本來就擁有F-35戰機，對北韓已盡佔空中優勢，現在卻還要引美軍戰機前來，難免給平壤「趁你病攞你命」的不快感覺。

如前所述，北韓發展核武，主要是增加對美國談判籌碼，以便突破美方維持多年的經濟封鎖。現下尹錫悅挾美軍去捋金家政權的虎鬚，北韓核試的機會不僅增加了，對南韓的敵意行為也可能會升級。不僅如此，美國對尹錫悅的支持當然也不是免費午餐，美國財長耶倫上周訪韓，開宗明義要求韓方參與對華經濟脫鈎，包括在晶片等行業杯葛中國。

南韓經濟高度依賴對華出口，當年美國強行要在韓部署薩德導彈防衞系統而導致韓企在華生意一落千丈，業界顯然猶有餘悸。南韓民間對新總統的不滿亦正快速上升，據蓋洛普上周的最新民調，對其施政好評的只有32%，差評上升了7個百分點，高達60%。前總統朴槿惠、文在寅分別花了3年和4年，才出現六成差評，而尹錫悅上任3個月就做到了，他恐怕要趕快聆聽民意。