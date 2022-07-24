正論：康健中心大走樣　施政求其嘥公帑

前朝林鄭政府施政承諾屢屢走數，市民早就見怪不怪，最不堪的是，即使兌現承諾，有關設施一樣荒腔走板，得物無所用。本報揭發，由前朝耗費巨額公帑籌劃、公私合營的地區康健中心已淪為豪華版老人中心，與提升全民預防疾病意識和管理個人健康能力的初衷背道而馳。

林鄭在2017年《施政報告》中提出設立地區康健中心，全港共有4間，目前有3間投入服務，所費公帑約13億元；此外，亦投放了近6億元設立11間地區康健站，提供健康推廣及評估、慢性疾病管理和社區復康等服務，均採會員制讓當區居民參與。惟本報記者走訪3間康健中心，發現人流冷清，與其美輪美奐的裝修形成強烈對比。有年輕人坦言從來不知有康健中心的存在，得悉該處設有免費健身中心後，雖然覺得吸引但礙於政府形象老土而不欲使用。至於有長期病患的長者亦明言，康健中心一味叫老人家聽講座，或轉介到私家診所收費看病，對他們毫無幫助。

由此可見，所謂的地區康健中心既吸引不到年輕人，又令長者卻步，定位模糊，作用成疑，乏人問津，根本就是浪費公帑。港府當初美其名曰康健中心旨在提升全民預防疾病意識等，但實際上八、九成會員都是老人家，14歲以下的會員只佔極少數，全民云乎哉？難怪被關注團體質疑，康健中心已淪為豪華版長者中心。

更何況，目前本港社區存在多種輔助醫療設施，諸如衞生署轄下有13間學生健康服務及評估中心、18間長者健康中心；政府亦於北大嶼山、天水圍及觀塘設立3間社區健康中心。別說康健中心和康健站的功能與這些設施重疊，就說這些設施甚至比康健中心對市民更方便更有作用，究竟康健中心的存在有甚麼意義？

顯而易見，這又是林鄭政府施政假大空而遺留下來的糊塗帳，公帑用不得其所，花費近19億元形同倒錢落海；港府若真的要提升市民預防疾病意識，加強教育和宣傳即可，是否需額外花費這麼大筆錢、設立這麼佔地的康健中心才做得到？要是將這些中心改為資助安老院舍，為老人家提供更多宿位，是否對人口老化更有針對性和意義？

市民實在不清楚，政府到底還有多少糊塗帳尚未曝光，公帑冤枉來、冤枉去，難道不需要向納稅人交代？往者不諫，來者可追。現屆政府實在有必要重新檢視林鄭推出的地區服務及設施，不獨獨是康健中心和康健站，而是各區各樣設施都必須全盤檢視。有用的保留，無用的改革，無法改革的索性取消止蝕。否則，這裏花十多億元，那裏又花十多億元，市民卻全然享受不到好處，即使庫房再多錢，也是遲早坐吃山空。

說到底，經過5波疫情衝擊，很多市民對預防疾病的意識已大大提高，康健中心與其一味要老人家聽講座，為私營醫療中心拉生意，倒不如改變用途，例如提供廉價甚至免費的物理治療、健身服務等。窮則變，變則通，總好過暴殄天物，任由簇新的康健中心無人問津「拍烏蠅」。