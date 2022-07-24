對中國人，包括海外華裔而言，在烏克蘭之戰，美國帶領西方制裁俄羅斯，俄羅斯反制後，便出現一個大問題。美國與中國進一步衝突，當美國把攻擊的重心由俄羅斯轉移到中國之後，美國對俄羅斯制裁方法，亦將施於中國。從制裁伊朗等到制裁俄羅斯，制裁的手段與範圍是加強和擴大，變本加厲變成慣例。而俄羅斯比伊朗強，美國要打垮俄羅斯，便要出更大的力，更惡毒的招數。中國比俄羅斯更強，美國制裁中國要有效果的話，便只能無所不用其極。美國要全面制裁中國的便是對俄的加強版。

以制裁俄羅斯為例，美國是把俄國公民及海外俄裔人士同樣對付。二次大戰時，美國把日裔在美的全部人送往集中營囚禁，充公財產。這已經是超越交戰國的敵對行為，而是在本國亦進行種族清洗。中美出現戰爭時，美國大有可能對付在美的華裔人士。

當前是美國的法律伸延至西方各國。一是它可引渡回美；二是西方各國可倣效美國對俄裔人士凍結充公財產。在美國的軍事政治範圍內，對付已有別國公民權的俄裔，亦可在將來對付華裔，制裁範圍多大當視乎美國對中國的敵對行為如何。一旦開戰，相信以美國及西方右翼政權，難免重複二次大戰對日裔的處理。即使中國還可與西方個別國家保持一定的關係，在戰爭的強制下，美國政府和軍方當會主宰西方政治。大不了再來個顏色革命，與這些國家的極右分子、美國駐軍、CIA的團隊一起推翻不聽從美國指揮的政權。美國西方更且突出宗教與所謂共同價值，把利益權力之爭變為所謂文明或宗教之爭，所有極端行為都可以公然推行。

華裔人士和那些中國居民卻取得美國等西方居留權，但還未有民權的，便面對一個巨大的風險。有錢、有名聲的即便有外國公民權的，也有資產凍結、充公的風險。一般老百姓亦會有被歧視、排斥，以至最後被不公對待的風險。

美國與西方是銳意把世界分為兩大部分。發達國家的G7，也包括美國其他附庸國家是一方，其餘各國是另一方。中國公民與華裔在美國控制的一方便逃不掉被排斥的風險。這樣的勢頭已開始出現。未來在美國勢窮，也無法打垮俄羅斯、伊朗與中國，所有的憤怒相信便會發洩於日益強大的中國。打不過中國，便對付在海外的中國公民與華裔。