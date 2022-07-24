香港現在要大力開展的愛國主義教育，是在《港區國安法》實施，平息黑暴，落實中央全面管治權背景下推出的；其背景是撥亂反正、是在「愛國愛港」被長期抹黑甚至妖魔化背景下推出的，因此力度必須要大、要持續不斷，長期堅持。香港的愛國主義教育是全社會的事，首先要在學校展開，教育對象是在校學生，此乃社會教育的基礎。

最近，行政長官李家超在出席一個愛國主義教育為主題的論壇時表示，為糾正青少年錯誤的價值觀，教育局將會全面支援學校，有系統地規劃和推行國民教育。香港推行愛國主義教育之所以比較難，要花大力氣，是因為回歸後此教育不但長期缺失、被抹黑，而且造成了最少兩代年輕人擁有「錯誤的價值觀」。這些錯誤的價值觀，包括香港青年不認同中國——自己的祖國，不認同自己中國人的身份，甚至鄙視中國人、中國歷史文化和中華民族。

在港英餘孽的把持教育和反中亂港勢力逢中必反、「去中國化」的煽惑下，愛國成了「原罪」，中國共產黨領導的社會主義國家成了「罪惡」淵藪，在學校和社會誰講愛國、誰講支持中共領導的社會主義國家，誰就是「香港之敵」，誰就會受到打壓和肆意羞辱。在這樣的背景下推行愛國主義教育，就不能完全是和風細雨的、不能軟綿無力的，而必須有嚴肅、嚴格、強勢的一面，就必須把對反中亂港、抹黑愛國、崇洋媚外、餘孽漢奸的揭露及批判結合起來，要講清楚這是大是大非的問題、是國家立場問題。

參加這場愛國主義教育論壇的國家教育部副部長提出了三項意見，其中指考評、考核是重要手段，需加強「憲法」、《基本法》和「中史文化教育」，加強國家安全意識教育。以此觀之，當前形勢下及未來相當一段時期，香港的愛國主義教育要有「灌輸」，不容質疑，要成為學生德育的第一要求和內容，要嚴格考核。