早前有英國媒體報道，英國「特種空勤團」曾在入侵阿富汗期間多次殺害戰俘和手無寸鐵的平民，還展開「殺人競賽」，而且涉及偽造現場、長官知情不報等等。但奇怪的是，相關報道並沒有引起英國社會任何反響，平時總是將人權掛在嘴邊的政客們更是若無其事，於是一宗令人髮指的醜聞就這樣不了了之。不妨想像一下，如果此事發生在被西方針對的國家身上，英國政客和媒體會有甚麼反應？

事實上，類似醜聞已不是第一次被揭發。澳洲特種部隊也曾在阿富汗濫殺囚犯、農夫和其他平民，結果同樣不了了之。而美軍犯下的戰爭罪行更是罄竹難書，數十年來不知殺害了多少無辜生命，卻從來沒有受到真正懲罰，國際刑事法院曾試圖調查美軍在阿富汗的戰爭罪行，反遭華府制裁。

可見西方國家是多麼虛偽和醜陋。他們滿嘴自由人權，實際上壞事做盡，已不僅僅是雙重標準這麼簡單。尤其是美英等盎格魯撒克遜國家，自以為高人一等，對全世界包括意識形態相同的歐洲國家指手畫腳，其實他們自己正是海盜出身，歷史上充滿邪惡，現在依然蠻橫霸道。所謂的西方文明，根本就是建立在侵略、殺戮、掠奪、奴役甚至種族滅絕之上，他們還好意思將之包裝成普世價值向全世界推銷，臉皮實在太厚了。

事實一再證明，那些攻擊別國人權狀況最起勁的國家，恰恰是雙手沾滿鮮血的兇手。香港黃絲黑暴喜歡鸚鵡學舌，老是吹捧西方文明，更將英國稱為紳士國家，那只能說明他們幼稚無知，英國正是虛偽和自私的代名詞。

最典型的例子是，英國政客和媒體不斷攻擊《港區國安法》，將香港說成暗無天日，毫無自由，但實際上，英國本身涉及國安的法例比香港嚴苛得多。有人統計過，過去20年英國最少9次頒布和修訂涉及國家安全的法律，可謂五花八門。目前正在下議院審議的《國家安全法例草案》，更是範圍廣泛，無所不包，任何被視為涉及間諜、破壞、外國勢力代理人等行為，只要警方有「合理懷疑」，就可以未經批准而拘捕，並實施形同軟禁的限制令，法庭也可以隨時禁止公開審訊。人們實在好奇，英國政客攻擊《港區國安法》的底氣究竟從何而來？難道他們認為過去英國治下的香港比今天的香港更民主更自由？