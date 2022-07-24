港府日前公布委任6名專家顧問提供防疫意見，當中有很多都是上屆的委任名單。吸收了過去經驗，當局要求專家統一發放訊息免生混亂，做法值得讚賞。醫務衞生局局長盧寵茂表示，港府與專家委員會作出充分溝通後，會較有系統地向公眾解釋，之後會統一發布消息，希望公眾不會在不同來源收到混亂訊息。詎料這麼理性的做法，竟然也會引起某些專家不滿。

有報章引述不具名消息，指有專家對盧寵茂說法感到不滿，因政府政策一向由政府自行公布，專家只是從學術角度給予意見，不認同這樣是發表讓市民混亂的訊息，質疑日後是否連學術都不能討論。這顯然是典型的上綱上線，皆因專家既接受港府委任，他們就抗疫政策發出的片言隻字，自然都會被市民解讀為跟政府有關，而非僅僅的個人意見。盧寵茂要求專家有一致意見才一次過對外發放，有甚麼錯？難道你一言我一語、互相拆台、互相扯皮，才算是有學術自由？

猶記得，上屆政府就是放任專家各自發表意見，令市民聽得頭暈轉向、莫名其妙，根本不知可以信誰。有些專家更是語不驚人死不休，在年初疫情大爆發、市民惶惶不可終日之際，不是提供穩定民心的防疫對策，而是唯恐天下不亂，繼「長者不打針就要死」後，又謂要將無打針未染疫的長者「逆向隔離」，將長者嚇個半死。即使後來疫情喘定，又有專家揚言暑假可以不戴口罩，其後另一專家則強調口罩一定要戴到年底；最近多名港大專家發表「混合免疫」論，旋即被另一港府專家否定，堅持口罩要戴到明年夏天，到底想點？

市民已被這場疫情折騰得喘不過氣，專家還要七嘴八舌，添煩添亂，何苦來哉！若不願統一口徑，不如辭職吧。