早前香港警方透露，兩個移民英國的KOL，涉嫌協助反修例風波的參與者藏匿及流亡，二人經營的網絡頻道，是不少黑暴分子的後台老闆，對此等非法行為，政府定必追究到底。

特區的新管治班子總算是說到做到，7月23日，這個以反中亂港為己任的網絡視頻，兩名主持人哭喪着臉向外宣布，該台所有跟YouTube頻道有關的銀行戶口都被凍結，就連員工薪酬也發放不了，估計今次是特區政府出手，要將他們的「正義」聲音趕盡殺絕。

該頻道合共被凍結多少資金，目前尚未可知，但正如本欄早前所講，這兩個KOL的粉絲不少，願意課金者眾，據說月入過百萬港元是等閒事。今趟該頻道遭查封銀行戶口，相信只是警方行動的第一步，再大的反共媒體香港壹傳媒，亦早已倒下，這兩個跳樑小丑，又能撐得了多久。

「黃絲」群肯定會借此事發揮，說京港政府打壓反對聲音，是如何不遺餘力，甚至會要求西方民主陣營，加強對中國實施制裁。黃絲與西方霸權政府一樣，從來是雙重標準，歐美國家可以放火，偏是中國就不能點燈。

你知道這兩個反共KOL，平素在節目中鼓吹甚麽嗎？他們力主移民海外的港人，應該成立軍隊，逐步購入手提刺針和標槍導彈，假以時日，再反攻香港，開展真正的「時代革命」。

假如今日的美國，有人在YouTube上開設視頻，呼籲共和黨支持者，再次持械攻入國會山莊，一眾節目主持人，私下更卯足勁去協助反政府的暴徒藏匿或逃亡。我想問，美國政府能夠容得下這樣一個時事頻道嗎？若然不行，試問他們又憑甚麽去批評香港特區政府？