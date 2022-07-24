「我常常在想，我們是否將希望過多地寄託於憲法、法律和法庭之上。」美國法官Learned Hand此一提問，只需看過本地律政司在檢控工作上曾出現過的諸般甩轆與漏招，實不難發出同樣的感嘆。

法庭日前審理一宗於綠化地帶上違法建路而沒有遵從通知書命令，將涉案土地恢復原狀的案件，惟裁判官指控方從來沒有舉證涉案路段的實際位置，亦未能證明路段上的廢料屬於涉事發展公司所擁有，基於疑點利益歸於被告而裁定被告脫罪。值得留意的是，控方早前在結案陳詞時，曾指就地界線議題已完成舉證責任，經裁判官一言驚醒後，申請押後案件12星期及索取實地測量報告，這究竟是控方對涉案路段的實際位置一直存在錯誤認知，還是誤解了「已完成舉證責任」的意思？

有議員和法律界人士直指律政司和規劃署提告前應做足搜證，弄清案中關鍵資料，在證據充足下提告才可達致成效，否則只會浪費公帑。事實上，在綠化地帶違法建路是破壞生態，未有依時恢復土地原狀，又得浪費若干領取納稅人俸祿的公僕作出跟進，再說，罪有應得之人竟因控方疏忽得以脫罪，法治因而無法彰顯，對社會的影響才是至關重要。

律政司近年屢爆甩轆事，不是夾錯控罪文件，就是打錯被告姓名，又或中、英文控罪不同，早前更向兩名涉及2019年70歲清潔工在上水被人用磚頭擊斃案的青年，先控以謀殺罪再改控誤殺罪，但連控方也承認令死者致命的磚頭並非出自被告之手，這等提告讓人瞠目結舌。

刑法學指出犯罪有蓄意、明知、疏忽和輕率之分，其實犯錯亦然。堂堂一個為香港法治把關的律政司，犯上了許許多多低級錯誤，是蓄意、明知、疏忽還是輕率呢？真太啟人疑竇。