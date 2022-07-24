野豬傷人、野鴿滋擾的事件不時出現，再顯本港野生動物滋擾問題嚴重，野豬野鴿等不時現身鬧市，亦引起不少環境衞生問題。香港市區中有不少餵飼黑點，大量的野鴿聚集對居民造成嚴重滋擾。

再者一些缺乏相關意識及認知的市民往往出於好意，在公園、後巷等地方餵飼野鴿，行為不但會引來野鴿聚集；長期餵飼更會改變野鴿的生態習性，對本地生態系統造成嚴重負面影響。

近日政府提出修例，把餵飼野豬刑事罰則加重至最高10萬元及監禁一年，以增加阻嚇性，及把包括金山、獅子山和城門郊野公園等的禁止餵飼區域涵蓋至全港。然而是次修例並未包含餵飼野鴿的相關罰則，現時違規餵飼野鴿只會被定額罰款1,500元，不少市民不以為意，一些慣犯更是肆無忌憚，筆者所屬政黨日前亦就此舉行記招並回應修例，建議把餵飼野鴿一併納入修例範圍。

筆者一直關注本港的動物權益及議題，並多次在會議中提及餵飼野生動物及放生問題，是次修例是筆者樂見的。針對違例餵飼野鴿，筆者期望當局能盡快研究提高罰則至與餵飼野豬相同，加強阻嚇力；並為私人屋苑提供適當支援，如清理野鴿糞便，或裝置阻擋野鴿的相關器材等，助解決野鴿滋擾問題；同時加強宣傳及推廣，教導市民餵飼野生動物的影響，不要「好心做壞事」。

近年保護動物的觀念有所提升，然而違規餵飼及放生行為，卻是在威脅動物的健康，本末倒置。期望當局在野鴿問題上盡快採取措施，嚴肅跟進問題，加強執法；同時亦希望政府盡快研究就放生進行規管，完善《野生動物保護條例》，做到真正保護動物。