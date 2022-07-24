愛國者在香港街道掛國旗，明碼實價要收費，申請費一次過1,990元、檢查費每面6元，按天收費。真是匪夷所思，全中國只有香港如此，奸庸懶廢官僚「苛政」猛於虎也！

收費事件發生於去年10‧1前夕，事發地區相關的區議員、立法會議員曾向路政署提出反對和質疑不得要領，部門照收如儀，否則掛國旗免問。掛國旗20天要交費14.7萬多元的雙標事件，一直拖到第6任政府上台後仍不獲解決，終於紙包不住愛國者的怒火，被專欄作家撰文把火燒上報端，燒上立法會，團體燒上上亞厘畢道。特首李家超迅速公開回應表示，關注和指示豁免收費，但內文卻「各打五十大板」，沒解釋為何雙重標準處理反中亂港文宣，不交代哪些官員胡作非為，只着部門重訂措施，避免再犯和教育市民云云。試問，事件是因市民缺乏教育亂掛國旗了嗎？真是豈有此理。

這不是一般應否繳費的公共服務收費問題，這是一宗嚴重政治事件。事件充分暴露在政府內部的官員中，潛藏蓄意違反宣誓的官僚，利用手中權力謊報軍情，實行「兩個凡是」：凡是反中亂港的就鬆就放就庇護；凡是愛國愛港的就「卡」就「叉」就「整蠱」，給「小鞋」穿，如此而已。其實，類似的部門歪風邪氣，豈只路政署？

新政府必須聯繫實際，切勿流於形式主義走過場，必須針對政府官僚架構內部的種種弊陋，進行有目標有結果的改革，才能用實際行動貫徹習主席「四點希望」的首個希望：「着力提高治理水平，完善治理體系，提高治理能力，增強治理效能。」奸官應炒，庸官應降，懶官應鞭，廢官應除。不若的話，如何能「加強政府管理，改進政府作風」，更遑論「展現良政善治新氣象」了。