尋日係全年最熱嘅「大暑」，係夏季最後一個節氣，亦為一年最熱嘅節氣！老朽居住上水，氣溫通常又會升高二至三度！呢幾日，預咗會熱到爆炸！疫慌盛暑下，外出戴住口罩確倍覺苦，若然有哮喘，行一段路或上幾級樓梯，分分鐘感到呼吸困難！

台灣疫情指揮中心日前通報出現新冠者中暑死亡個案，4旬患者在家昏迷送院，體溫高達攝氏44度，檢測證實染疫且有肺炎症狀，併發多重器官衰竭死亡。阿哥，中暑兼染新冠亡，好悲慘！

酷熱天氣下，在家都中暑亡，何況係酷熱天氣下從事戶外工作！嗱，勞工處總算跟老頂，有得醒！好似幾有執行力，話正在研究暑熱指數及相關工作安全指引。之不過，有工會就批評指引咪就係「指引性質」咯，亦本報「正論」所指出的怕淪為空談！「正論」一語中的指出：要保證工人在酷熱天氣下開工大吉，不在於有多少指引，也不在於指引加入多少指數，而在於是否有白紙黑字明文法規。

事實上，空有多少指引而冇實際執行條文法規，始終係三斤豬頭得把嘴！工會建議當局把指引列為法定要求，當天文台錄得氣溫高達攝氏36度時，戶外體力勞動者便能按機制停工。也只有這樣，才能體現在上的高官「心中有民」，真心才會贏！才會令市民覺得執政者不離地，不是在冷氣辦公室望着落日霞光推「防暑政策」！

春秋時期政治家子產喺鄭國為卿時說：政如農功，日夜思之！這話老朽覺得特別有意思，尤其對於從政者！不是嗎？從政不是隨口噏，當秘笈！從政，要像農民種地一樣上心，播種過後，雨雪風旱，日夜操心！老朽多麼希望，喺盛暑下，有官員去地盤、為街邊清潔工人派吓樽裝水！