正論：基層市民生活艱　天氣酷熱人心冷

「且夫天地為爐兮，造化為工；陰陽為炭兮，萬物為銅」漢朝賈誼的《鵩鳥賦》，道出人生在世，就如熱鍋上的螞蟻，被命運煎熬，以古鑑今，也正好反映基層住戶在酷熱天氣下的悲歌。

驕陽似火，沙灘充滿弄潮兒，最愛夏日長，但對於逾22萬名住在籠屋、板間房及劏房租戶而言，漫長的炎夏是最難捱的日子，其他人可以在室內避暑，但籠屋板間房及劏房卻是比室外更焗熱，有測試部分單位室內溫度高達攝氏40度，比昨日戶外溫度36度更熱，這些單位大多數沒有窗口，置身其中猶如乾蒸人肉，根本難以逗留，有居民走去行商場、圖書館涼冷氣，甚至露宿街頭，更有住戶寧願留在醫院，也不想回到「熔爐」當中！

世態炎涼，有頭髮誰想做瘌痢，公屋輪候時間一年比一年加長，6年也未必可以上樓，私樓租金並非基層可以負擔，而因為經濟衰退及疫情影響下，收入大為減少，根據社區組織協會今年5月的調查，九成基層經常要面對失業、開工不足，更有五成欠債，然而愈窮愈見鬼，通脹令百物騰貴，單單租金已經佔收入大部分，呎價更比豪宅更貴，到了夏天不敢開冷氣，因為要繳交比市價更高昂的水電費，百上加斤，簡直是火上加油。

千呼萬喚，租管條例已於本年初實施，卻雷聲大雨點小，不限制起始租金大減作用，更連濫收水電費也沒法控制，劏房戶申請獨立水電錶困難重重，可以說任由房東宰割，過去一年大部分受訪租戶的水電費並沒有調低，如同去年未有條例時，更有人錄得上升，即使約1%受訪者水電費用獲下調，同時卻在續約時被加租，左手交右手一樣愁。由於保護私隱，租客未能向電力公司或水務署查詢整個單位費用，難以和房東「對數」，最終也要屈服。

天熱人心冷，也難怪基層心灰意冷，樓價冠全球，工時世界第一，香港淪為富者天堂，貧民地獄，馳名中外。南韓電影《上流寄生族》描寫貧民居住地下室暗無天日，千方百計向上游衍生的悲劇，引來社會關注。其實香港同類型電影在上世紀70年代便有一套經典作《七十二家房客》，在90年代亦有一套獲獎電影《籠民》。時至今日，相信沒有人再會拍同類電影，因為多年以來，基層市民居住問題不但沒有改善，反而隨着時日每況愈下，廿多萬人身受其苦，大家見怪不怪，早已麻木，還會付錢入戲院看嗎？

天地不仁，以萬物為芻狗，特區政府不仁，對貧富並非一視同仁，政策傾向富人，對基層視如草芥，種種保障都姍姍來遲，而且貨不對辦，租管條例如無牙老虎，加上宣傳不足，無味如雞肋，聊勝於無，只是特區政府「交差」之作，誠意及決心欠奉，愧對基層。法例是由人訂的，可以修改，新一屆政府及議員滿口為人民服務，請他們去劏房住一晚沒有冷氣，了解基層住戶的苦況，希望未來五年能真的做實事，為民怨降溫，雪中送炭，救萬民於水深火熱中！