功夫茶：給青年發展空間　制訂更適切政策

青年問題係社會關注問題之一，當中因素複雜繁多，有人指出，最核心係當今年輕人缺乏向上流動機會，背後則是出於香港經濟嘅深層次結構問題，若然單靠「塗脂抹粉」，譬如多建社區中心或招募一批青年進入特區政府嘅諮詢委員會，更難以解決香港年輕一代面臨嘅向上流動及背後嘅結構性矛盾！

講真，政策錯誤，就好似一塊好羊肉，卻落在狗嘴裏，梗係睇見都眼冤啦！國家主席習近平強調，青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。習主席說得言簡意賅，佢一語中的指出，要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨嘅實際困難，為佢哋成長成材創造更多機會。各位，呢啲咪叫「明者因時而變，知者隨事而制」囉！要言之，制訂青年政策要懂得變化！

嗱！有政黨尋日公布受訪青年對青年政策嘅意見調查，結果都係在意料中，青年最關注係房屋政策，其次係增加向上流機會、工作生活與平衡。呢，根據中大亞太研究所2014年底嘅調查，最多年輕人期望施政報告會優先處理房屋規劃；功夫茶話係意料中就係咁解。長期以來，香港整體樓價指數只升難跌，而年輕一輩收入升幅緩慢，點追都追唔上樓價升幅，點節衣縮食唔去日本旅行，都難以有足夠積蓄支付首期，是以「置業興家」對年輕人而言係遙不可及，「上車」只能依靠「父幹」或「母幹」。

此外，香港產業欠多元化等問題窒礙年輕人發展，本報評論亦常指出本港產業單一，未能有效增質和升級，勞動市場無法提供更多種類、更高端嘅職位，導致唔少高學歷人士只能接受低薪、低技術工作，失向上流階梯，年輕人點會活得有動力？

有關政黨於今年6月透過問卷調查方式訪問322名青年，其中房屋政策方面，64.9%希望增設「青年首次置業貸款計劃」，54.3%盼興建更多公營房屋及降低資助房屋入場門檻。至於增加向上流機會方面，63.7%希望港府為青年提供多元化嘅就業機會，唔好只局限於專才或文職白領，應喺唔同行業，例如工業化4.0、旅遊業、建築及工程專科等開拓唔同工種和職位。講係咁講，上屆政府口噏要「與青年同行」，可惜完全偏離政策，青年貧窮問題完全冇解決，向上流更不知從何說起！

調查又指受訪青年對「大灣區青年發展」、發展新興產業等內容關注度較低，認為政府應鼓勵港青到大灣區發展！問題係政府有冇祭出吸引年輕人去大灣區發展嘅誘因？習主席寄望港青「用火熱的青春書寫精彩的人生」，推行青年政策嘅官員看來要制訂更多適切政策，讓更多年輕人睇到出路肯留下來，切忌再塗脂抹粉，廢噏無謂！