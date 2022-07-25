世界視線：台軍演習出怪招　復古戰術當新猷

美國眾議院議長佩洛西計劃訪台觸發台海危機，一連5天的台軍漢光演習揭開序幕。台軍事前在台北港及淡水河預演反突擊新戰術，以兩棲舟橋車拉起油桶封鎖水面，模擬阻止解放軍乘氣墊登陸艇攻入台北。台軍的「阻絕鏈」戰術早已有迹可尋，只是複製中國古代戰史的鐵索攔江，並沒有特殊之處。

台軍認為，淡水河口距離關渡大橋之間約8公里河段是最佳截擊區域。一旦解放軍突破關渡大橋，便可攻入台北市區完成斬首作戰，屆時意味台軍作戰失敗。2014年漢光演習兵棋推演中，便出現攻方紅軍突破守方藍軍的海空攔截，沿淡水河攻入台北一幕。在不對稱作戰的指導原則下，裝備及人員處於劣勢的台軍，腦洞大開想出阻絕鏈封鎖淡水河。

由於淡水河流速快及潮汐變化大，難以放置水雷，台軍設想以多部平底及吃水淺的舟橋車拉起油桶形成障礙。油桶內有汽油、爆炸物及炮彈，並裝設導爆索，形成爆炸殺傷力。雲豹裝甲車、反坦克導彈及機槍等，則在岸上配合打擊。事實上，類似戰術於1,700多年前的晉滅吳之戰出現過，吳軍在長江中游險要處以鐵索封鎖江面，但在晉軍主將王濬巧計及火攻下灰飛煙滅。晉軍最終順流而下滅吳，一統天下。逾千年後，割據四川的明夏政權亦以鐵索截斷長江瞿塘峽，企圖阻擋明軍入川，最後亦扭轉不了覆亡命運。

21世紀的台軍黔驢技窮下無奈師法古人戰術，但阻絕鏈只是聊勝於無及自我安慰的戰術，一來解放軍具備立體作戰能力，可透過直升機空中突擊；二來解放軍見台軍在淡水河有備而來，自然避實擊虛，不會輕易自投羅網。俄烏戰爭經驗表明，即使是掌握制空權的俄軍，渡河時舟橋車多次在烏軍炮兵急襲火力下摧毀。由此可見，阻絕鏈的生存能力低下，一炸即毀下根本阻止不了登陸部隊。

台軍吹噓阻絕鏈，目的是掩蓋裝備落後，但是成效引人質疑。淡水河演習最大作用是向台灣民眾派定心丸，讓民進黨政府繼續兜售以武抗統。漢光演習已有38年歷史，近年已逐漸變質及失去實戰意義，淪為一場供政治領袖欣賞的軍事表演。