朋友自海外回來，談海外華裔的風險。美國借烏克蘭之戰制裁俄裔，顯然今後也會找機會制裁華裔。就算拿了美國或西方護照，不管多少國，美國要制裁便會制裁，而且會聯同西方各國（或許還會加上日本），把華裔的出路堵死。或許西方會有所顧忌，但窮極無聊會鋌而走險。

或許中美不會開戰，華裔不會如二次大戰時的日裔，不過世事難料，烏克蘭戰爭中對俄裔的制裁已成先例，今後對付華裔的手段，多會有過之而無不及。

正因為這樣的政治風險，華裔與國人在西方的資產，便有着被凍結、充公的風險。一旦出事，便是全部資產被封，屆時要把資產調走並不容易。若現時資產分散在西方各國，依從教科書教導的分散投資，也在西方各國跟隨美國制裁底下，逃避無門。人還可以逃回中國或海外美國長臂制裁不至之地，財若非早已安排調離，便必然會失。凍結可以是長時間，繼而充公，特別是房地產、股票的資產；即使一段時間後發還，亦損失慘重。

朋友說西方教科書的分散投資風險，若分散只在西方之內，便不是分散風險，而是集中冒險。美國破壞國際投資與經濟秩序之後，對國人和華裔來說，西方便是高風險區，資產財富要避之則吉。今後的策略，應是集中投資於非西方的國度，其中最大的保險，當是中國。而要減低外匯管制帶來的成本，國人和華裔全球最安全的投資所在便是香港。香港與內地有國家的維護，在西方政治制裁的浪潮之下，中國與其他強大新興國家便是被制裁國家資金的天堂。中國等只會採取更開放政策來吸納資金，與美國等西方國家抗衡，國人與華裔背後是強大中國的金融、經濟、政治和軍事力量。

歐美沒法解決其經濟泡沫與好戰之心，今後經濟發展只會落後於中國與新興大國，開戰打不贏俄羅斯，也不可能打敗中國。經濟不可能伸展來干預中國與新興大國，後者會是國際增長重心。國人與華裔的資金捨歐美而入中國（特別是香港）與新興大國，除逃避美國的政治壓迫、掠奪外，還有更大的投資收益機會。

第一步是國人及華裔把在西方的海外投資調回，放20%於香港便足以建設香港這個未來的全球最大金融中心。以中國的軍政力量，香港的去西方的金融中心，中國復興、亞洲復興便是必然的全球趨勢。