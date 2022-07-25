回歸25周年，香港實施「一國兩制」的大政方針不變，「一國兩制」的框架和內涵不變，但具體運作方式要與時俱進，作出必要調整。「一國兩制」框架下的「港人治港」，從開始的混沌狀況明確為以「愛國者治港」為原則，反中亂港者一個不能參與；「一國兩制」框架下的「高度自治」，要由中央全面管治權介入，由《港區國安法》規範，以維護國家主權、安全和發展利益為邊界。這些，就是香港落實「一國兩制」下半場在政治上的大方向和總要求，確保「一國兩制」不走樣、不變形，行穩致遠；確保香港由治及興，實現良政善治。

為政在人，人的因素第一，在「一國兩制、港人治港、高度自治」的踐行中，「港人治港」至為關鍵。「一國兩制」、「高度自治」怎麼樣、是何面貌、應幹甚麼、不該幹甚麼、走向何方、成效如何，都要看「港人治港」怎麼樣。毛澤東說，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。我們也可以這樣說：「一國兩制」決定之後，「港人治港」就是決定的因素。

過去20多年，香港的事情沒有辦好，「一國兩制」出了偏差，「高度自治」差點兒讓「港獨」分裂奪權、「顏色革命」得逞，就在於「港人治港」出了大問題。「港人治港」在多個領域、多個層次、多個重要位置，是由港英餘孽治港，甚至是賣國者、叛國者、外國代理人治港。這樣的「港人治港」，來自三大方面：一是港英政府留下的原建制中人，在行政、立法、司法等上層建築領域力量深厚；二是通過普選上台的反對派政客；三是英國撤退時密布的無間道。這3種人組成了「港人治港」的骨幹，愛國者一直被嚴酷和巧妙的排擠打壓。

現在中央高舉「愛國者治港」大旗，從選舉制度的改革入手，審查「治港者」的資格，要求公務員以及公職人員宣誓效忠。這些都是在改變「港人治港」的底色，讓愛國者成為「港人治港」的主力。