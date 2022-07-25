所見既可駭，所聞良可悲。江蘇南京玄奘寺被揭發供奉多名日本侵華戰犯長生牌位，引起全國一片嘩然。醜聞曝光後，該寺住持和多名負責宗教事務的官員被迅速撤換或停職，但供奉者「吳啊萍」到底是何方妖孽，依然未露出真面目。很明顯，這絕不是個別人士的行為，而是有組織、有計劃、有目的的政治陰謀。他們故意選擇曾遭侵華日軍大屠殺的南京，不僅是在這座城市的傷口撒鹽，而且是對所有中國人的侮辱和挑釁。是可忍孰不可忍！

忘記歷史就意味着背叛，中國以國家立法的形式設立南京大屠殺死難者國家公祭日，年年隆重祭奠遇難同胞，就是為了提醒國人銘記歷史，毋忘國恥。但有些人偏偏為日本侵華戰犯歌功頌德，為屠殺南京人民的劊子手立長生牌位，可見神州大地確實存在一股邪惡勢力，這不只是哈日精日的問題，而是出賣國家民族的問題。難怪日本前首相安倍遇刺身亡，某些中國人為之悲傷流淚。

最匪夷所思的是，南京玄奘寺作為一間佛教寺廟，竟然為了金錢而助紂為虐，簡直顛覆了人們的三觀。該寺住持傳真法師既開公司，又拍電影，還熱衷於從政，更與多名貪官稱兄道弟，這種六根不淨的出家人堪稱佛門敗類，看來「法師」二字必須重新定義了。除了金錢交易，事件背後還有不少蹊蹺之處。供奉日本戰犯的長生牌位已存在3年多，為何現在才被揭發？而揭發醜聞的網民還遭網絡暴力，到底是誰所為？

歷史給南京留下慘痛記憶，也帶來許多爭議。南京連續多年舉辦日本夏天傳統的「夏日祭」，大肆宣揚所謂的日本文化，今年遭網民批評「歷史認知混亂、價值判斷錯亂」，才不得不臨時叫停。而全國各地類似例子更是屢見不鮮：黑龍江方正縣曾為日本「滿洲開拓團」樹碑立傳，替侵華日軍歌功頌德，在國人強烈譴責下才被迫拆除；遼寧大連耗資60億元人民幣打造日本風情街「盛唐‧小京都」，開業9天就在網民的討伐聲中停業。

當日本正加緊復活軍國主義，對中國虎視眈眈，有些中國人卻在積極販賣日本文化，推崇東瀛風情，甚至為戰犯塗脂抹粉，果真是「和風熏得遊人醉，直把南京作東京」。做人要有底線，國家民族更不例外，對民間多年來不斷要求制訂懲治漢奸法例的強烈呼聲，當局豈能充耳不聞？