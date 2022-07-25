特首李家超上場後，強調施政「以結果為目標」，又提出KPI（關鍵績效指標）來評核各部門的工作效率，令人耳目一新。然而，還未見當局對部門衡工量值有實際行動，已見律政司司長林定國「打定底」，聲稱律政司工作難以量化，KPI未必適用。言猶在耳，又見律政司檢控錯漏，連法官也犯下低級錯誤，整個司法界令人慘不忍睹。

本欄日前已經撰文，指西貢相思灣村違建道路事件因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，涉事公司最終被裁定罪名不成立。這樣的判決結果，無異於鼓勵承建商肆意破壞鄉郊地區，「先破壞後發展」做成既定事實，放任違法者利用官地或綠化地帶斂財而沒有後果，還談何法治之區？還談何保育環境？律政司搜證兒戲、檢控敷衍，起了放生效果，絕對是破壞法治的始作俑者。

一波未平，一波又起。前港姐寇鴻萍遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪，早前已被裁定全部罪名成立，須還押懲教署看管，以索取背景報告。案件原定本月22日判刑，然而暫委裁判官竟表示「睇錯日子」，29日才是正確的判刑日子，結果無端端開庭浪費公帑。如此低級錯誤竟發生在莊嚴的公堂之上，堂堂法官竟然「蝦碌」若此，叫市民情何以堪？

由此可見，律政司又好，司法機構也罷，人員全部「烏瀡瀡」，不應該犯的錯也照犯如儀。這些司法人員個個薪高糧準，辦事卻毫無效率和質素，難怪律政司司長這麼抗拒被衡工量值，皆因若將一切放在顯微鏡下，有人肯定醜態百出。問題是這些部門和機構皆是用公帑營運，司法更是社會公平正義的基石，豈容濫竽充數、蒙混過關？不管怎麼說，律政司又好，司法機構也罷，皆是千瘡百孔，徹底改革已是刻不容緩！