近日，南京的玄奘寺爆出新聞，有遊客發現在供奉先人的牌位上，並排出現了4個日本人的名字，細查之下，發覺4人俱屬二次大戰戰犯，都曾參與南京大屠殺。此事旋即震驚全國，一度成為網絡熱搜中的第一名。

網民聲討之火首先燒向玄奘寺，住持已被停職調查，最激烈的聲音認為，該寺院已成為國家之恥，應該付諸一炬云云。

但是平情而論，玄奘寺的先人牌位是付費供奉的，每個價值約人民幣5萬元，你買下牌位之後，寫上先人名字，或是叫張三，或是叫李四，甚至是來個日本名字，叫橋本三四五，寺方是很難查核，你寫的名字是否真有其人，如果有，那是甚麼人，生平做過甚麼好事、壞事；若然是壞事居多的話，則壞到何種程度，是否就連立牌位供奉的資格也沒有呢？

這種查三世式的審核方法，不是一間寺廟應該做，或者有能力去做的事。因此，在真相未明的情況下，一面倒責怪寺方，未免有欠公允。況且這4個日本人，雖然一個是甲級戰犯，一個是乙級戰犯，一個是丙級戰犯，但他們的名字，這一代中國人未必熟悉，不像東條英機或山本五十六，事隔數十年，他們的惡名仍為世人所不能忘記。

目前最應該追查的，反倒是為4個戰犯買下牌位的人，根據寺方的紀錄，供奉者名叫「吳啊萍」，但這名字說不定是假的，因此還須繼續調查。

至於甚麼人會刻意將幾個雙手沾血的戰犯供奉起來呢？目前坊間的揣測很多，筆者幾年前就聽說過台灣有一小撮人，興起祭拜日本戰犯之風，這股風潮是否已經吹到大陸？他們祭拜的原因又是甚麼？明日續談。