「地上本來沒有路，掗的人多了就更加唔使行」，香港地小人多，偏偏不少人行住坐臥皆掗掗拃拃，引發許多稍為有點文化都不會導致的口角、動武，令香港成為「鬧事之都」。

近日網上流傳一短片，兩名男子於港鐵深水埗站大打出手，港鐵職員勸阻，警方以涉嫌公眾地方打架拘捕兩人，有指有人疑因碰撞起爭執，由車廂打至大堂。類似的「搭鐵MMA」戲碼，日前也在西鐵朗屏站月台上演，有人疑阻塞車門位置又不忿被落車乘客推開，結果互相拉扯，爭執期間更出現了一柄士巴拿，不良風氣的確有待修理。

任何人只要稍微有點觀察力，也不難發現香港有很多人根本不懂乘車的基本禮儀，為何總有人如此喜歡堵塞車門位置？當中有許多甚至不是側身站立，而是像葡萄牙國腳C朗準備射罰球般，擘開雙腳大剌剌地站着，而且全無讓開予人進出的意思，一個車門上落位置若站了兩個這等奇人，基本上已把供人進出的空間堵得死死，這些充滿潛質的奇才若被選拔參加香港足球代表隊，司職後防左右閘，香港足運早已深慶得人得以復興，所謂「闊別54年再闖亞洲盃決賽周」，根本是偽命題。

港鐵歷來雖也不時推出宣傳片教育乘客先落後上、盡量行入車廂中間，奈何窮山惡水出刁民，俗語說「好狗唔攔路」，但喜歡作出「雙違反」演繹之人多不勝數，將「助人為快樂之本」變成「阻人為快樂之本」，究竟要不要將嚴禁阻塞車門上落位置也寫入港鐵附例並嚴加執法，事事也得透過罰款來規管，免得正常乘客與「攔路衰狗」大打出手？對付那些自私、頑劣、不文明又野蠻的族群，這似乎是最可行的直接有效方法。畢竟香港已難再有守望相助的左鄰右里精神，現在多的是「左輪住你」。