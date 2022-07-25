香港科學館正舉辦「八大‧尋龍記」恐龍展，展出珍貴的化石真品、高完整度的化石骨架，深受市民歡迎，網上預約火速爆滿。筆者早前獲邀參觀展覽時，看到令人震撼的恐龍骨架，再結合嶄新的互動設施和裝置，有如身臨其境，亦了解到更多最新的科學研究。對於有部分市民反映暫未能預約入場，筆者已建議康文署增加開放時段，並優化預約安排，例如由每日零時更新改為早上更新未來7天的入場時段。

值得一提的是，是次展覽除了展品來自多間世界著名的博物館和學術機構，創作團隊成員亦來自世界各地，包括香港、德國、瑞士、荷蘭和意大利等，正好說明香港是理想的中外交流平台，有獨特的優勢去實現《十四五規劃綱要》為香港定下的中外文化藝術交流中心的目標。要落實這一新定位，設施硬件和人才軟件等方面的發展不可或缺。

科學館於1991年落成啟用，至今超過30年，鄰近的歷史博物館亦有近25年歷史。當科技發展一日千里，全球博物館邁向新發展，科學館的設施已不敷應用，有必要盡快進行擴建，其常設展覽內容亦要與時俱進，與全球最新科技發展接軌，例如可加強展示航天科技、生命科學、人工智能等最新科研成果，並引入更多新的技術和裝置，深入淺出地讓市民接觸基礎科學知識，令科學館成為凝聚創科社群、啟發創新思維的教育中心和創科基地。

上屆立法會已批出撥款，讓當局就科學館和歷史博物館的擴建計劃進行前期工序，包括設計和工地勘測，預計今年第4季完成，筆者期望當局可以盡快向立法會交代擴建工程的具體設計。香港除了有西九文化區，在尖東亦應該有一座新的博物館建築群，為香港的創科和文化發展注入新的活力。