立法會90位議員中，唯一一位非建制派議員狄志遠，在競選時和當選後都揚言要提出議員的「重啟政改方案」，迄今已7個月了，只聞樓梯響，不見人下來。狄志遠是否屬非建制派議員？這是媒體通常的描述，他自己也不否認，更見「孤芳自賞」。本文不就此討論，也暫且隨大流稱他為非建制派議員吧。

狄志遠在傳媒追問為何「重啟政改方案」上任逾半年仍未出籠時，回答要同泛民私底下溝通，會在立法會復會後提出，公眾都有興趣看他會否走數？其實他是如假包換的建制議員，政治邏輯分析清楚顯示加入了建制議會內做議員，不是建制，又是甚麼？是不是「派」，則另一回事。這樣的邏輯推理，恐怕狄志遠本人也不能更不應反對吧？否則何解要被尊稱為議員，還冠以「尊貴的」稱號？

那麼既是建制議會的議員，是九十分之一，便應對國家主席「七一」講話中「四個必須」的第三個必須，即「必須落實『愛國者治港』。政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則」，作出建制議會議員應有的支持態度吧！除非狄志遠是90位之外，不是議員，那麼他便不需向公眾回答此嚴肅原則性問題。究竟狄議員對習主席申明之法則，是贊成？是反對？是不懂？是迴避？或是其他？總有個態度吧。若扮懵夥泛民推政改，那麼便可以推算狄議員欲出爐的「重啟政改方案」是甚麼貨色了。狄議員已沒有第3條路可走了，狄知否？還閃避到何時？醜婦終須見家翁。

最近英國補選保守黨黨魁的小圈子選舉和層層篩選，最終由保守黨全國黨員剝奪全英人民一人一票選首相的權利，完全不符泛民的「政改秘笈」，卻不見狄議員置一詞，奇哉怪也！試問怎對得起教師爺！