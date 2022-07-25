﻿上屆政府吹水覓地建公屋，待落雨收柴就話「前人種樹，後人乘涼」，事實係「力小而任重」，結果公屋輪候冊愈積愈厚，輪候時間再創本世紀新高，一般申請者平均輪候公屋時間攀升至6.1年，而且恐怕仍未見頂！基層等上樓，尤其劏房戶逾20多萬人真係望到頸長眼出血！

特首李家超承諾優先處理房屋問題，就任後成立由司長級官員帶領嘅「公營房屋項目行動工作組」及「土地及房屋供應統籌組」，務求縮減建屋程序，加快覓地效率。佢揚言將於履新百日內公布「公屋提前上樓計劃」初步方案，確保「行動要有結果」！風水佬呃你十年八年，新一屆政府又如何？

房屋局局長何永賢承認，由於政府覓地不足，令公屋輪候時間愈來愈長，輪候時間難以一下子回落，正與團隊想方設法，未來希望利用組裝合成建築法，以及建造合約模式，加快公屋及過渡性房屋建設。據悉，喺房署未來10年興建二萬個採組裝合成建築法公屋單位嘅目標上，擬再增建更多同類單位。房署承認提前公屋建成時間充滿挑戰，因過去公屋計劃一般有10%出現延誤，要項目單位全數按時建成並不容易。

何永賢說會積極利用建築師身份以及過往喺建築署興建防疫設施嘅經驗，加快本港房屋建成。何局長睇嚟務實好多，唔會一味吹噓如何讓基層「住大啲住好啲又住平啲」，佢話至於能加快多少，每個地盤具體情況都唔同，存不同限制，會與團隊到每個地盤了解！凡事能親力親為，施政就不會離地！若然下下要睇報紙先知賴嘢，一味頭岳岳四圍度，梗係一事無成喇！至於公屋提前上樓計劃，佢話日後獲安排入住設施延後落成嘅公屋，政府會考慮提供短期交通路線等支援，呢啲咪叫務實囉！