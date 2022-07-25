巍巍學府，使命傳承，高等教育政策既是百年大計，大學的主業亦在立德育才，都亟需深遠思考和縝密規劃。歷經學運躁動、社運躁亂的震撼，社會正「由亂而治及興」，多間大學的管理層亦在更替，教育事業處於新時代的新起點，DSE放榜則適時吹拂教育新清風，在在催逼大學和大學生從象牙塔中重新醒覺，自覺承擔新使命新作為，思索以國民身份看待未來，以知識回饋社會，以行動去支撐本地、區域和國家永續發展的新路向。

回歸以來，高等教育體制多番蛻變，取得令人振奮的成就與發展，但亦面對風雲變幻的挑戰，更出現顛覆性的錯誤、動員或被誤導。今天，要重新出發，就要因應內外新格局，並與「一國兩制」相適應，為大學教育重新思考和定位，不僅向學生傳授「21世紀技能」、社會責任和歷史擔當，並有足夠的韌性和解決問題的能力，作出應有的貢獻，應對新時代的挑戰和機遇。大學是「自由、開明、包容」，推動社會改革的場所，但這並不等同政治上可任性放縱，片面鼓吹和執着，更不應自視為「法外飛地」，將大學生的一腔熱血引導到暴力挑戰社會秩序之上。經歷過往的逆亂，就需認真檢覈和糾正過往在制度、權力、自由和運作上的紕漏和不足，將未來的希望和目標全面回歸制度和法治。

未來的路沒有現成指南，但從新起點出發，就要追求卓越，致廣大而盡精微。身處大有可為的新時代，政府應主動承擔，既要制訂明確的政策目標和資源配置，亦要調動官產學研的能量，主動檢視不同範疇，穩站前瞻性和全局觀的視角維度，設定對未來的期許和更多元的價值取向，建立基本的互信和共識，進而培養出能為社會發展、知識積累、文化傳承、國家存續、制度運行所需、為國為港所用的人才。

建設一流大學，關鍵是培養一流人才方陣，但香港需要怎麼樣的人才？須強調，片面以西方價值為核心的教育邏輯和學術知識，只會迷失自身的文化根源、自主知識體系、思想思識和道德判斷，易被國族化、國際化、本土化所相互撕扯。面對「東升西沉」的發展大潮，新時代的大學管理，便應頭腦清醒地走出新路向，擔承新使命。要改革整治，大學需管好教育質素和校園秩序，不能以「院校自主」為「護短」或卸責藉口，並要正視文化和價值差異，不再唯西方文明是尚，不容泛政治化，而需秉持「中為本、外為輔」原則，推動國民教育、愛國教育，強調「國家自信、民族自信、文化自信、制度自信、歷史自信」，不民粹但絕不「迷外」。

在着手培育人才，研究及解決香港面對的問題外，教育當局應擴闊視野，着眼區域和國際交流，促進更豐富的學術成果，並要着重大專院校能為區域發展帶來的溢外利益，制度化和恒常化與內地院校的交流合作和官產學研合力，相互貢獻知識經驗。